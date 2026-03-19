Чи можна робити масаж при високому артеріальному тиску: відповідь вразить багатьох

Питання доцільності проведення масажних процедур при гіпертонії викликає багато дискусій серед медичних фахівців та пацієнтів. Артеріальний тиск є динамічним показником, який миттєво реагує на будь-які зовнішні маніпуляції з тілом, тому підхід до масажу має бути індивідуальним та обережним.

Високий тиск. Ілюстративне фото

Головна небезпека масажу при підвищеному тиску полягає в тому, що інтенсивний механічний вплив на тканини стимулює приплив крові та може спричинити раптовий стрибок показників тонометра. Саме тому глибокий силовий масаж або антицелюлітні техніки суворо заборонені в періоди загострення хвороби. Натомість м'які розслаблюючі техніки сприяють активації парасимпатичної нервової системи, що допомагає судинам розширюватися, а серцевому ритму уповільнюватися. Дослідження показують, що регулярні сеанси легкого масажу голови, шиї та комірцевої зони здатні поступово знижувати рівень кортизолу, що позитивно впливає на загальний терапевтичний фон.

Однак у деяких ситуаціях проведення масажу категорично заборонено. Якщо людина перебуває у стані гіпертонічного кризу або має нестабільні показники тиску третього ступеня, будь-які маніпуляції можуть стати фатальними. Також не можна робити масаж при наявності супутніх захворювань, таких як тромбоз або важка серцева недостатність.

Особливу увагу також потрібно приділяти техніці виконання. Для людей із високим тиском рекомендовані погладжування, легкі розтирання та вібрації без глибокого вминання м'язів.

Масаж стоп або рук також вважається безпечною альтернативою, оскільки він діє рефлекторно і не створює прямого навантаження на магістральні судини шиї та спини. Важливо стежити за положенням тіла під час сеансу, адже тривале перебування обличчям вниз може створювати додатковий тиск на грудну клітку та голову. Оптимальним є положення напівсидячи або на боці, що забезпечує комфортну роботу серця та легень.

Таким чином масаж при гіпертонії є ефективним допоміжним засобом за умови професійного підходу та суворого дотримання медичних рекомендацій.

