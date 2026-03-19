Можно ли делать массаж при высоком артериальном давлении: ответ поразит многих

Вопрос о целесообразности проведения массажных процедур при гипертонии вызывает много дискуссий среди медицинских специалистов и пациентов. Артериальное давление является динамическим показателем, мгновенно реагирующим на любые внешние манипуляции с телом, поэтому подход к массажу должен быть индивидуальным и осторожным.

Главная опасность массажа при повышенном давлении заключается в том, что интенсивное механическое воздействие на ткани стимулирует приток крови и может вызвать внезапный скачок показателей тонометра. Именно поэтому глубокий силовой массаж или антицеллюлитная техника строго запрещены в периоды обострения болезни. Мягкие расслабляющие техники способствуют активации парасимпатической нервной системы, что помогает сосудам расширяться, а сердечному ритму замедляться. Исследования показывают, что регулярные сеансы легкого массажа головы, шеи и воротниковой зоны способны постепенно снижать уровень кортизола, что оказывает положительное влияние на общий терапевтический фон.

Однако в некоторых ситуациях проведение массажа категорически запрещено. Если человек находится в состоянии гипертонического криза или имеет нестабильные показатели давления третьей степени, то любые манипуляции могут стать роковыми. Также нельзя делать массаж при наличии сопутствующих заболеваний, таких как тромбоз или тяжелая сердечная недостаточность.

Особое внимание также следует уделять технике выполнения. Для людей с высоким давлением рекомендуется поглаживание, легкие растирания и вибрации без глубокого вминания мышц.

Массаж стоп или рук также считается безопасной альтернативой, поскольку он действует рефлекторно и не создает прямой нагрузки на магистральные сосуды шеи и спины. Важно следить за положением тела во время сеанса, ведь длительное пребывание лицом вниз может оказывать дополнительное давление на грудную клетку и голову. Оптимальным является положение полусидя или на боку, что обеспечивает комфортную работу сердца и легких.

Таким образом массаж при гипертонии является эффективным вспомогательным средством при профессиональном подходе и строгом соблюдении медицинских рекомендаций.

