Можно ли делать массаж при воспалении: ответ удивит многих

Кречмаровская Наталия
Массаж при воспалении может оказаться полезным, но его применение зависит от стадии процесса и индивидуальных особенностей организма.
В острой фазе воспаления массаж может усугубить состояние, тогда как при хроническом состоянии часто помогает уменьшить боль и стимулировать восстановление.
Острая фаза: массаж в этот период нежелателен. Механическое давление может усугубить отек и боль, а также увеличить риск распространения воспалительного процесса.
Хроническое воспаление: в случаях длительной боли и скованности массаж часто применяется как вспомогательный метод. Он способствует улучшению кровообращения, уменьшению уровня кортизола, стимулирует лимфатический дренаж и помогает снизить концентрацию провоспалительных цитокинов.
Посттравматические состояния: после завершения острой фазы массаж может способствовать восстановлению тканей, уменьшению рубцовых изменений и улучшению подвижности.
Исследования показывают, что регулярные сеансы помогают:
снижать уровень воспалительных маркеров в крови;
улучшать циркуляцию и снабжение кислорода в ткани;
стимулировать отток лимфы, что уменьшает отек;
воздействовать на клеточные механизмы обновления.
Лимфодренажный: эффективен для уменьшения отеков.
Шведский: мягкие приемы, подходящие при легком воспалении.
Миофасциальный релиз: помогает снять напряжение в соединительных тканях.
Глубокий массаж: используется осторожно, может вызывать временный дискомфорт, похожий на ощущения после физических упражнений.
Массаж не рекомендуют при:
острые инфекционные процессы;
сильному отеку и боли;
подозрения на тромбоз или другие серьезные патологии.
В таких случаях лучше обратиться к врачу, чтобы определить безопасный момент для начала терапии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, можно ли делать массаж при высоком артериальном давлении.