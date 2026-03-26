Можно ли делать массаж при воспалении: ответ удивит многих

Массаж при воспалении может оказаться полезным, но его применение зависит от стадии процесса и индивидуальных особенностей организма.

В острой фазе воспаления массаж может усугубить состояние, тогда как при хроническом состоянии часто помогает уменьшить боль и стимулировать восстановление.

Ограничение массажа при воспалении

Острая фаза: массаж в этот период нежелателен. Механическое давление может усугубить отек и боль, а также увеличить риск распространения воспалительного процесса.

Хроническое воспаление: в случаях длительной боли и скованности массаж часто применяется как вспомогательный метод. Он способствует улучшению кровообращения, уменьшению уровня кортизола, стимулирует лимфатический дренаж и помогает снизить концентрацию провоспалительных цитокинов.

Посттравматические состояния: после завершения острой фазы массаж может способствовать восстановлению тканей, уменьшению рубцовых изменений и улучшению подвижности.

Как массаж влияет на организм при воспалении

Исследования показывают, что регулярные сеансы помогают:

снижать уровень воспалительных маркеров в крови;

улучшать циркуляцию и снабжение кислорода в ткани;

стимулировать отток лимфы, что уменьшает отек;

воздействовать на клеточные механизмы обновления.

Типы массажа, применяемые при хроническом воспалении

Лимфодренажный: эффективен для уменьшения отеков.

Шведский: мягкие приемы, подходящие при легком воспалении.

Миофасциальный релиз: помогает снять напряжение в соединительных тканях.

Глубокий массаж: используется осторожно, может вызывать временный дискомфорт, похожий на ощущения после физических упражнений.

Когда запрещено делать массаж

Массаж не рекомендуют при:

острые инфекционные процессы;

сильному отеку и боли;

подозрения на тромбоз или другие серьезные патологии.

В таких случаях лучше обратиться к врачу, чтобы определить безопасный момент для начала терапии.

