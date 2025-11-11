logo_ukra

Цей звук означає, що людині залишилося жити менше одного дня
Цей звук означає, що людині залишилося жити менше одного дня

Медики пояснюють, що "передсмертний хрип" виникає незадовго до смерті людини.

11 листопада 2025, 01:00
Люди, які працюють у паліативній медицині, добре знають про явище, яке супроводжує останні години життя. Це так званий "передсмертний хрип". Це характерний звук, який часто з’являється, коли тіло готується до природного завершення життєвих процесів, а людина помирає.

Цей звук означає, що людині залишилося жити менше одного дня

Звук, який означає, що людині залишилося жити менше дня. Фото з відкритих джерел

Передсмертний хрип — це вологий, тріскучий або булькаючий звук, який виникає, коли людині стає важко очищати горло від слини та виділень. Через ослаблення м’язів дихальні шляхи не можуть повністю звільнитися від рідини, і вона починає накопичуватися, створюючи характерний звук під час вдиху чи видиху.

Медичне видання Medical News Today пояснює, що цей шум не є проявом болю чи страждання, адже людина не відчуває дискомфорту, навіть якщо для близьких це може звучати тривожно.

Медики, які працюють у хоспісах, відзначають, що організм поступово "сповільнюється" за кілька місяців до смерті. Тоді людина більше спить, менше їсть і п’є. За кілька днів до кінця життя у деяких пацієнтів може спостерігатися короткочасне покращення стану, коли людина раптом починає більше розмовляти, їсти й виглядати бадьоріше. Але, як правило, це лише короткий перепочинок перед остаточним погіршенням.

Саме в останні години або добу перед смертю може з’явитися передсмертний хрип. За спостереженнями лікарів, після появи цього звуку людині часто залишається менше ніж один день життя, хоча в окремих випадках цей період може тривати трохи довше.

"Це лише скупчення невеликої кількості слини в задній частині горла. Це природна частина процесу вмирання. Найкраще, що можуть зробити близькі, — це забезпечити людині спокій і комфорт", — пояснює медсестра хоспісу Джулі.

Фахівці радять у випадку передсмертного хрипу повернути людину на бік, щоб рідина могла стікати з горла, трохи підняти голову, підтримувати вологість у роті та обмежити споживання рідини, якщо вона не може ковтати.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про три речі, які люди хочуть зробити перед смертю.

Також "Коментарі" писали, що жінка, яка бачила "тисячі смертей", назвала сім правил життя.



