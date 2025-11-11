Цей звук означає, що людині залишилося жити менше одного дня

Люди, які працюють у паліативній медицині, добре знають про явище, яке супроводжує останні години життя. Це так званий "передсмертний хрип". Це характерний звук, який часто з’являється, коли тіло готується до природного завершення життєвих процесів, а людина помирає.

Звук, який означає, що людині залишилося жити менше дня. Фото з відкритих джерел

Передсмертний хрип — це вологий, тріскучий або булькаючий звук, який виникає, коли людині стає важко очищати горло від слини та виділень. Через ослаблення м’язів дихальні шляхи не можуть повністю звільнитися від рідини, і вона починає накопичуватися, створюючи характерний звук під час вдиху чи видиху.

Медичне видання Medical News Today пояснює, що цей шум не є проявом болю чи страждання, адже людина не відчуває дискомфорту, навіть якщо для близьких це може звучати тривожно.

Медики, які працюють у хоспісах, відзначають, що організм поступово "сповільнюється" за кілька місяців до смерті. Тоді людина більше спить, менше їсть і п’є. За кілька днів до кінця життя у деяких пацієнтів може спостерігатися короткочасне покращення стану, коли людина раптом починає більше розмовляти, їсти й виглядати бадьоріше. Але, як правило, це лише короткий перепочинок перед остаточним погіршенням.

Саме в останні години або добу перед смертю може з’явитися передсмертний хрип. За спостереженнями лікарів, після появи цього звуку людині часто залишається менше ніж один день життя, хоча в окремих випадках цей період може тривати трохи довше.

"Це лише скупчення невеликої кількості слини в задній частині горла. Це природна частина процесу вмирання. Найкраще, що можуть зробити близькі, — це забезпечити людині спокій і комфорт", — пояснює медсестра хоспісу Джулі.

Фахівці радять у випадку передсмертного хрипу повернути людину на бік, щоб рідина могла стікати з горла, трохи підняти голову, підтримувати вологість у роті та обмежити споживання рідини, якщо вона не може ковтати.

