Этот звук означает, что человеку осталось жить менее одного дня

Люди, работающие в паллиативной медицине, хорошо знают о явлении, сопровождающем последние часы жизни. Это так называемый "предсмертный хрип". Это характерный звук, часто появляющийся, когда тело готовится к естественному завершению жизненных процессов, а человек умирает.

Звук, означающий, что человеку осталось жить меньше дня. Фото из открытых источников

Предсмертный хрип – это влажный, трескучий или булькающий звук, возникающий, когда человеку становится трудно очищать горло от слюны и выделений. Из-за ослабления мышц дыхательные пути не могут полностью освободиться от жидкости, и она начинает скапливаться, создавая характерный звук во время вдоха или выдоха.

Медицинское издание Medical News Today объясняет, что шум не является проявлением боли или страдания, ведь человек не испытывает дискомфорта, даже если для близких это может звучать тревожно.

Медики, работающие в хосписах, отмечают, что организм постепенно замедляется за несколько месяцев до смерти. Тогда человек больше спит, меньше ест и пьет. За несколько дней до конца жизни у некоторых пациентов может наблюдаться кратковременное улучшение состояния, когда человек вдруг начинает больше разговаривать, есть и выглядеть бодрее. Но, как правило, это лишь короткая передышка перед окончательным ухудшением.

Именно в последние часы или сутки до смерти может появиться предсмертный хрип. По наблюдениям врачей, после появления этого звука человеку часто остается меньше одного дня жизни, хотя в отдельных случаях этот период может длиться немного дольше.

"Это лишь скопление небольшого количества слюны в задней части горла. Это естественная часть процесса умирания. Лучшее, что могут сделать близкие, – это обеспечить человеку покой и комфорт", – объясняет медсестра хосписа Джули.

Специалисты советуют в случае предсмертного хрипа повернуть человека на бок, чтобы жидкость могла стекать из горла, поднять голову, поддерживать влажность во рту и ограничить потребление жидкости, если он не может глотать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех вещах, которые люди хотят сделать перед смертью.

Также "Комментарии" писали, что женщина, видевшая "тысячи смертей", назвала семь правил жизни.