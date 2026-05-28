Цей вік найкритичніший для жінок: які хвороби буквально атакують організм

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Найбільш небезпечним періодом для жінок вважається вік після 45-50 років, коли різке зниження рівня естрогену запускає масове виникнення хронічних хвороб – від серцево-судинних патологій до остеопорозу та онкології. Саме цей етап життя потребує особливої уваги до профілактики та регулярних медичних оглядів.
Жіноче здоров'я. Ілюстративне фото
Лікарі називають декілька причин, чому цей вік вважають найнебезпечнішим.
Менопауза — у більшості жінок настає між 45 і 55 роками. Зниження рівня естрогену впливає на серце, кістки, мозок і сечостатеву систему.
Гормональні зміни - вони провокують розвиток остеопорозу, підвищують ризик серцевих хвороб і сприяють появі депресії.
Серцево-судинні захворювання — після 50 років стають головною причиною смертності серед жінок.
Остеопороз — кістки стають крихкими, ризик переломів різко зростає.
Рак молочної залози — ризик значно підвищується після 50 років, регулярні мамографії є обов’язковими.
Цукровий діабет 2 типу — частіше діагностується у жінок старшого віку, особливо при надмірній вазі.
Артрит — біль у суглобах та обмеження рухливості стають поширеними проблемами.
Когнітивні порушення — ризик деменції та хвороби Альцгеймера зростає після 60 років.
Урологічні розлади — нетримання сечі та пролапс органів малого таза.
Захворювання очей — катаракта, глаукома та вікова макулодистрофія.
Депресія - часто пов’язана з гормональними змінами та соціальними факторами.
Лікарі радять дотримуватися простих порад, щоб зберегти здоров’я та запобігти розвитку хвороб.
Регулярні скринінги — мамографія, перевірка рівня глюкози, вимірювання артеріального тиску, обстеження щільності кісток.
Фізична активність — допомагає знизити ризик серцевих хвороб і остеопорозу.
Збалансоване харчування — продукти з кальцієм, вітаміном D та антиоксидантами.
Психологічна підтримка — важлива для профілактики депресії та когнітивних порушень.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найкритичніший вік для чоловіків.