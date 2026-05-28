Цей вік найкритичніший для жінок: які хвороби буквально атакують організм

Найбільш небезпечним періодом для жінок вважається вік після 45-50 років, коли різке зниження рівня естрогену запускає масове виникнення хронічних хвороб – від серцево-судинних патологій до остеопорозу та онкології. Саме цей етап життя потребує особливої уваги до профілактики та регулярних медичних оглядів.

Жіноче здоров'я. Ілюстративне фото

Чому вік після 45-50 років називають критичним

Лікарі називають декілька причин, чому цей вік вважають найнебезпечнішим.

Менопауза — у більшості жінок настає між 45 і 55 роками. Зниження рівня естрогену впливає на серце, кістки, мозок і сечостатеву систему.

Гормональні зміни - вони провокують розвиток остеопорозу, підвищують ризик серцевих хвороб і сприяють появі депресії.

Серцево-судинні захворювання — після 50 років стають головною причиною смертності серед жінок.

Основні хвороби, що масово проявляються

Остеопороз — кістки стають крихкими, ризик переломів різко зростає.

Рак молочної залози — ризик значно підвищується після 50 років, регулярні мамографії є обов’язковими.

Цукровий діабет 2 типу — частіше діагностується у жінок старшого віку, особливо при надмірній вазі.

Артрит — біль у суглобах та обмеження рухливості стають поширеними проблемами.

Когнітивні порушення — ризик деменції та хвороби Альцгеймера зростає після 60 років.

Додаткові проблеми

Урологічні розлади — нетримання сечі та пролапс органів малого таза.

Захворювання очей — катаракта, глаукома та вікова макулодистрофія.

Депресія - часто пов’язана з гормональними змінами та соціальними факторами.

Як мінімізувати ризики

Лікарі радять дотримуватися простих порад, щоб зберегти здоров’я та запобігти розвитку хвороб.

Регулярні скринінги — мамографія, перевірка рівня глюкози, вимірювання артеріального тиску, обстеження щільності кісток.

Фізична активність — допомагає знизити ризик серцевих хвороб і остеопорозу.

Збалансоване харчування — продукти з кальцієм, вітаміном D та антиоксидантами.

Психологічна підтримка — важлива для профілактики депресії та когнітивних порушень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найкритичніший вік для чоловіків.



