Этот возраст самый критический для женщин: какие болезни буквально атакуют организм

Наиболее опасным периодом для женщин считается возраст после 45-50 лет, когда резкое снижение уровня эстрогена запускает массовое возникновение хронических заболеваний – от сердечно-сосудистых патологий до остеопороза и онкологии. Именно этот этап жизни требует особого внимания к профилактике и регулярным медицинским осмотрам.

Женское здоровье. Иллюстративное фото

Почему возраст после 45-50 лет называют критическим

Врачи называют несколько причин, почему этот возраст считают самым опасным.

Менопауза – у большинства женщин наступает между 45 и 55 годами. Снижение уровня эстрогена влияет на сердце, кости, мозг и мочеполовую систему.

Гормональные изменения – они провоцируют развитие остеопороза, повышают риск сердечных болезней и способствуют появлению депрессии.

Сердечно-сосудистые заболевания – после 50 лет становятся главной причиной смертности среди женщин.

Основные массово проявляющиеся болезни

Остеопороз – кости становятся хрупкими, риск переломов резко возрастает.

Рак молочной железы – риск значительно повышается после 50 лет, регулярные маммографии являются обязательными.

Сахарный диабет 2 типа – чаще диагностируется у женщин старшего возраста, особенно при избыточном весе.

Артрит – боль в суставах и ограничение подвижности становятся распространенными проблемами.

Когнитивные нарушения – риск деменции и болезни Альцгеймера возрастает после 60 лет.

Дополнительные проблемы

Урологические расстройства – недержание мочи и пролапс органов малого таза.

Заболевание глаз – катаракта, глаукома и возрастная макулодистрофия.

Депрессия – часто связана с гормональными изменениями и социальными факторами.

Как минимизировать риски

Врачи советуют следовать простым советам, чтобы сохранить здоровье и предотвратить развитие болезней.

Регулярные скрининги – маммография, проверка уровня глюкозы, измерение артериального давления, обследование плотности костей.

Физическая активность – помогает снизить риск сердечных болезней и остеопороза.

Сбалансированное питание – продукты с кальцием, витамином D и антиоксидантами.

Психологическая поддержка – важна для профилактики депрессии и когнитивных нарушений.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самом критическом возрасте для мужчин.



