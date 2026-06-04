Цей вік найкритичніший для серця: коли масово виникають хвороби

Найчастіше проблеми із серцем виникають після 60 років: середній вік першого інфаркту становить близько 65 років у чоловіків та 72 роки у жінок. Проте останні дослідження показують, що ризик зростає і серед людей молодших за 50 років, особливо через спосіб життя та хронічні хвороби.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Вік та серцеві ризики

Чоловіки 65+: середній вік першого інфаркту — 65,5 років. У цьому віці ризик значно зростає через накопичення факторів, таких як високий артеріальний тиск та атеросклероз.

Жінки 72+: середній вік першого інфаркту — 72 роки. Ризик серцевих хвороб у жінок різко підвищується після менопаузи.

Молоді люди до 40 — хоча випадки рідкісні, за останнє десятиліття їхня кількість зросла на 2%. Причини — гіпертонія, діабет, ожиріння, а також вживання кокаїну чи канабісу.

Вік 40-60 — понад 80% жінок цього віку мають хоча б один фактор ризику. У чоловіків у цей період також зростає ймовірність першого інфаркту.

Чому ризик проблем із серцем зростає з віком

Лікарі визначають головні фактори, які призводять до захворювань серця:

Атеросклероз — накопичення жирових відкладень у судинах, що обмежує кровопостачання серця.

Старіння артерій — артерії стають жорсткішими, що ускладнює роботу серця.

Зміни серцевих клапанів — вони товщають і стають менш еластичними, що може призвести до серцевої недостатності.

Гіпертонія та ожиріння — ключові фактори ризику у всіх вікових групах, але особливо небезпечні після 50 років.

Додаткові навантаження на серце

Стан організму, шкідливі звички та спосіб життя підвищують ризик захворювань серця:

Куріння — головний поведінковий фактор ризику у всіх вікових групах.

Високий артеріальний тиск — збільшує навантаження на серце та сприяє його потовщенню.

Діабет — значно підвищує ризик смерті від серцевих хвороб.

Ожиріння — пов’язане з високим холестерином та гіпертонією.

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