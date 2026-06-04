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Этот возраст самый критический для сердца: когда массово возникают болезни

Названы возраст, в котором возникают проблемы с сердцем

4 июня 2026, 14:48
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Кречмаровская Наталия

Чаще всего проблемы с сердцем возникают после 60 лет: средний возраст первого инфаркта составляет около 65 лет у мужчин и 72 года у женщин. Однако последние исследования показывают, что риск возрастает и среди людей младше 50 лет, особенно из-за образа жизни и хронических болезней.

Этот возраст самый критический для сердца: когда массово возникают болезни

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Возраст и сердечные риски

Мужчины 65+: средний возраст первого инфаркта – 65,5 лет. В этом возрасте риск значительно возрастает из-за накопления факторов, таких как высокое артериальное давление и атеросклероз.

Женщины 72+: средний возраст первого инфаркта – 72 года. Риск сердечных заболеваний у женщин резко повышается после менопаузы.

Молодые люди до 40 – хотя случаи редки, за последнее десятилетие их количество выросло на 2%. Причины – гипертония, диабет, ожирение, а также употребление кокаина или каннабиса.

Возраст 40-60 – более 80% женщин этого возраста имеют хотя бы один фактор риска. У мужчин в этот период также растет вероятность первого инфаркта.

Почему риск проблем с сердцем растет с возрастом

Врачи определяют главные факторы, приводящие к заболеваниям сердца:

Атеросклероз – накопление жировых отложений в сосудах, ограничивающее кровоснабжение сердца.

Старение артерий — артерии ужесточаются, что затрудняет работу сердца.

Изменения сердечных клапанов – они утолщаются и становятся менее эластичными, что может привести к сердечной недостаточности.

Гипертония и ожирение – ключевые факторы риска во всех возрастных группах, но особенно опасны после 50 лет.

Дополнительные нагрузки на сердце

Состояние организма, вредные привычки и образ жизни повышают риск заболеваний сердца:

Курение – главный поведенческий фактор риска во всех возрастных группах.

Высокое артериальное давление — увеличивает нагрузку на сердце и способствует его утолщению.

Диабет – значительно повышает риск смерти от сердечных заболеваний.

Ожирение – связано с высоким холестерином и гипертонией.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие распространенные лекарства "убивают" сердце.




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