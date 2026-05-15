logo_ukra

BTC/USD

79407

ETH/USD

2227.84

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Цей суперпродукт знижує артеріальний тиск: ефект вразить кожного
commentss НОВИНИ Всі новини

Цей суперпродукт знижує артеріальний тиск: ефект вразить кожного

Поширений продукт значно знижує артеріальний тиск: ефект вражаючий

15 травня 2026, 20:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Високий артеріальний тиск, відомий як гіпертонія, — надзвичайно небезпечний. Цей стан змушує серце працювати інтенсивніше, перекачуючи кров, що з часом створює додатковий тиск на серце, судини та інші органи. Якщо вчасно не лікувати, високий артеріальний тиск може спричинити інсульт чи інфаркт. 

Цей суперпродукт знижує артеріальний тиск: ефект вразить кожного

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Серед основних факторів, які призводять до високого артеріального тиску, називають споживання продуктів з високим вмістом солі. Саме сіль затримує воду в організмі, що і спричиняє гіпертонію.

Лікарі називають один продукт, який допоможе боротись з цим небезпечним станом. І це буряк, пише видання Mirror. Пояснюють що буряк є чудовим харчовим нітратом, який, як доведено, знижує артеріальний тиск як центрально, так і периферично. Щоб отримати значну користь, можна додавати овоч до фруктових соків, змішувати з яблуками та імбиром. 

За даними дослідження, склянка бурякового соку об'ємом 250 мл призводить до середнього зниження артеріального тиску приблизно на 8/4 мм рт. ст. Лікарі наголошують, що щоденне вживання бурякового соку протягом 60 днів показало  найкращі результати.

Серед інших корисних продуктів, які мають позитивний вплив на тиск, спеціалісти називають шпинат, ревінь, селеру, салат і крес-салат.

Також лікарі радять змінити раціон та спосіб життя, щоб знизити артеріальний тиск: 

  • дотримуватися здорової та збалансованої дієти, 

  • регулярно займайтеся спортом — щонайменше 150 хв на тиждень, 

  • скинути зайву вагу, 

  • зменшити вживання солі,

  • обмежити вживання алкоголю — максимальна порція — 14 алкогольних одиниць на тиждень. Одна одиниця — це 10 мл (або приблизно 8 — 10 г) чистого етилового спирту. Так, 500 мл міцного пива 5-6% — це вже 2-3 одиниці,

  • зменшити вживання кофеїну – напої з високим вмістом кофеїну включають каву, чай та колу,

  • відмовитися від паління. 

Портал “Коментарі” писав, які вправи допоможуть знизити артеріальний тиск.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/reduce-high-blood-pressure-vegetable-37124236
Теги:

Новини

Всі новини