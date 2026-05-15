Цей суперпродукт знижує артеріальний тиск: ефект вразить кожного

Високий артеріальний тиск, відомий як гіпертонія, — надзвичайно небезпечний. Цей стан змушує серце працювати інтенсивніше, перекачуючи кров, що з часом створює додатковий тиск на серце, судини та інші органи. Якщо вчасно не лікувати, високий артеріальний тиск може спричинити інсульт чи інфаркт.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Серед основних факторів, які призводять до високого артеріального тиску, називають споживання продуктів з високим вмістом солі. Саме сіль затримує воду в організмі, що і спричиняє гіпертонію.

Лікарі називають один продукт, який допоможе боротись з цим небезпечним станом. І це буряк, пише видання Mirror. Пояснюють що буряк є чудовим харчовим нітратом, який, як доведено, знижує артеріальний тиск як центрально, так і периферично. Щоб отримати значну користь, можна додавати овоч до фруктових соків, змішувати з яблуками та імбиром.

За даними дослідження, склянка бурякового соку об'ємом 250 мл призводить до середнього зниження артеріального тиску приблизно на 8/4 мм рт. ст. Лікарі наголошують, що щоденне вживання бурякового соку протягом 60 днів показало найкращі результати.

Серед інших корисних продуктів, які мають позитивний вплив на тиск, спеціалісти називають шпинат, ревінь, селеру, салат і крес-салат.

Також лікарі радять змінити раціон та спосіб життя, щоб знизити артеріальний тиск:

дотримуватися здорової та збалансованої дієти,

регулярно займайтеся спортом — щонайменше 150 хв на тиждень,

скинути зайву вагу,

зменшити вживання солі,

обмежити вживання алкоголю — максимальна порція — 14 алкогольних одиниць на тиждень. Одна одиниця — це 10 мл (або приблизно 8 — 10 г) чистого етилового спирту. Так, 500 мл міцного пива 5-6% — це вже 2-3 одиниці,

зменшити вживання кофеїну – напої з високим вмістом кофеїну включають каву, чай та колу,

відмовитися від паління.

Портал “Коментарі” писав, які вправи допоможуть знизити артеріальний тиск.