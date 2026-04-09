Дві вправи знизять високий артеріальний тиск, ризик інсульту та інфаркту: результат вражаючий

Дві вправи допоможуть знизити високий артеріальний тиск за 4 тижні. Вчені отримали приголомшливі результати — виконання цих вправ допомагає знизити ризик інфаркту та інсульту до 40%.

Надзвичайно корисними будуть ізометричні вправи — планка та присідання біля стіни. Також вони будуть корисними при болях у попереку, пише видання Еxpress.

Вчені пояснили, що після цих вправ суттєво знижується артеріальний тиск, а зниження тиску зменшує ризик інфаркту та інсульту до 40%.

Ізометричні вправи корисні тим, що під час виконання потрібно зосередитися на утриманні постави, зберігаючи м’язи однакової довжини протягом певного часу.

“Ці стаціонарні вправи, такі як планка або присідання біля стіни, надзвичайно добре зміцнюють глибокі та важкодоступні м’язи кора та спини, а також зменшують ризик травм”, — пише видання.

Як виконувати вправи:

Потрібно виконувати 30-секундну планку, а потім робити відпочинок на 2 хвилини, а потім повторити послідовність 4 рази.

Присідання біля стіни — потрібно притулитися спиною до стіни та поступово опускатися вниз. Також робити вправу 30 секунд, 2 хвилини відпочинку та повторити послідовність 4 рази.

Вчені виявили, що виконання планки набагато інтенсивніше навантажує м’язи кора, ніж такі вправи, як скручування або косі скручування. Також вважають, що планка забезпечує більше тривимірної активації від стегна до плечей, а не просто опрацьовує м'язи преса.

