Дві вправи знизять високий артеріальний тиск, ризик інсульту та інфаркту: результат вражаючий

Кречмаровская Наталия
Дві вправи допоможуть знизити високий артеріальний тиск за 4 тижні. Вчені отримали приголомшливі результати — виконання цих вправ допомагає знизити ризик інфаркту та інсульту до 40%.
Надзвичайно корисними будуть ізометричні вправи — планка та присідання біля стіни. Також вони будуть корисними при болях у попереку, пише видання Еxpress.
Вчені пояснили, що після цих вправ суттєво знижується артеріальний тиск, а зниження тиску зменшує ризик інфаркту та інсульту до 40%.
Ізометричні вправи корисні тим, що під час виконання потрібно зосередитися на утриманні постави, зберігаючи м’язи однакової довжини протягом певного часу.
Потрібно виконувати 30-секундну планку, а потім робити відпочинок на 2 хвилини, а потім повторити послідовність 4 рази.
Присідання біля стіни — потрібно притулитися спиною до стіни та поступово опускатися вниз. Також робити вправу 30 секунд, 2 хвилини відпочинку та повторити послідовність 4 рази.
Вчені виявили, що виконання планки набагато інтенсивніше навантажує м’язи кора, ніж такі вправи, як скручування або косі скручування. Також вважають, що планка забезпечує більше тривимірної активації від стегна до плечей, а не просто опрацьовує м'язи преса.
