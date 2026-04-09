Два упражнения снизят высокое артериальное давление, риск инсульта и инфаркта: результат впечатляющий

Кречмаровская Наталия
Два упражнения помогут снизить высокое артериальное давление за 4 недели. Ученые получили потрясающие результаты – выполнение этих упражнений помогает снизить риск инфаркта и инсульта до 40%.
Чрезвычайно полезны будут изометрические упражнения — планка и приседания у стены. Также они будут полезны при болях в пояснице, пишет издание Еxpress.
Ученые объяснили, что после этих упражнений существенно снижается артериальное давление, а снижение давления уменьшает риск инфаркта и инсульта до 40%.
Изометрические упражнения полезны тем, что при выполнении нужно сосредоточиться на удержании осанки, сохраняя мышцы одинаковой длины в течение определенного времени.
Нужно выполнять 30-секундную планку, затем делать отдых на 2 минуты, а затем повторить последовательность 4 раза.
Приседания у стены – нужно прислониться спиной к стене и постепенно опускаться вниз. Также делать упражнение 30 секунд, 2 минуты отдыха и повторить последовательность 4 раза.
Ученые обнаружили, что выполнение планки гораздо интенсивнее нагружает мышцы коры, чем такие упражнения, как скручивание или косые скручивания. Также считают, что планка обеспечивает более трехмерную активацию от бедра до плеч, а не просто прорабатывает мышцы пресса.
