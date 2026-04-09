Два упражнения снизят высокое артериальное давление, риск инсульта и инфаркта: результат впечатляющий

Два упражнения помогут снизить высокое артериальное давление за 4 недели. Ученые получили потрясающие результаты – выполнение этих упражнений помогает снизить риск инфаркта и инсульта до 40%.

Инсульт. Иллюстративное фото

Чрезвычайно полезны будут изометрические упражнения — планка и приседания у стены. Также они будут полезны при болях в пояснице, пишет издание Еxpress.

Ученые объяснили, что после этих упражнений существенно снижается артериальное давление, а снижение давления уменьшает риск инфаркта и инсульта до 40%.

Изометрические упражнения полезны тем, что при выполнении нужно сосредоточиться на удержании осанки, сохраняя мышцы одинаковой длины в течение определенного времени.

"Эти стационарные упражнения, такие как планка или приседания у стены, очень хорошо укрепляют глубокие и труднодоступные мышцы кора и спины, а также уменьшают риск травм", — пишет издание.

Как выполнять упражнения:

Нужно выполнять 30-секундную планку, затем делать отдых на 2 минуты, а затем повторить последовательность 4 раза.

Приседания у стены – нужно прислониться спиной к стене и постепенно опускаться вниз. Также делать упражнение 30 секунд, 2 минуты отдыха и повторить последовательность 4 раза.

Ученые обнаружили, что выполнение планки гораздо интенсивнее нагружает мышцы коры, чем такие упражнения, как скручивание или косые скручивания. Также считают, что планка обеспечивает более трехмерную активацию от бедра до плеч, а не просто прорабатывает мышцы пресса.

