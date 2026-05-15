Этот суперпродукт снижает артериальное давление: эффект поразит каждого

Высокое артериальное давление, известное как гипертония, — чрезвычайно опасное. Это состояние заставляет сердце работать интенсивнее, перекачивая кровь, что со временем создает дополнительное давление на сердце, сосуды и другие органы. Если вовремя не лечить, высокое артериальное давление может вызвать инсульт или инфаркт.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Среди основных факторов, которые приводят к высокому артериальному давлению, называют потребление продуктов с высоким содержанием соли. Именно соль задерживает воду в организме, что и приводит к гипертонии.

Врачи называют один продукт, который поможет бороться с этим опасным состоянием. И это свекла, пишет издание Mirror. Объясняют, что свекла является отличным пищевым нитратом, который, как доказано, снижает артериальное давление как центрально, так и периферически. Чтобы получить значительную пользу, можно добавлять овощи к фруктовым сокам, смешивать с яблоками и имбирем.

По данным исследования, стакан свекловичного сока объемом 250 мл приводит к среднему снижению артериальное давление примерно на 8/4 мм рт. ст. Врачи отмечают, что ежедневное употребление свекловичного сока в течение 60 дней показало наилучшие результаты.

Среди других полезных продуктов, оказывающих положительное влияние на давление, специалисты называют шпинат, ревень, сельдерей, салат и кресс-салат.

Также врачи советуют изменить рацион и образ жизни, чтобы снизить артериальное давление:

соблюдать здоровую и сбалансированную диету,

регулярно занимайтесь спортом – по меньшей мере 150 мин в неделю,

сбросить лишний вес,

уменьшить употребление соли,

ограничить употребление алкоголя – максимальная порция – 14 алкогольных единиц в неделю. Одна единица – это 10 мл (или примерно 8 – 10 г) чистого этилового спирта. Так, 500 мл крепкого пива 5-6% — это уже 2-3 единицы,

уменьшить употребление кофеина – напитки с высоким содержанием кофеина включают кофе, чай и кола,

отказаться от курения.

Портал "Комментарии" писал, какие упражнения помогут снизить артериальное давление.