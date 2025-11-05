Цей сніданок допоможе засинати швидше та спокійніше

Експерт зі сну поділилася одним продуктом, який варто з'їсти відразу після пробудження, щоби вночі добре спати, а вранці прокидатися бадьорим і готовим до дня.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Лікар Дебора Лі (фахівець зі сну у Doctor Fox) розповіла, що саме варто з'їсти вранці, щоб уночі міцно спати, а вранці — відчувати легкість.

"Сніданок, багатий на вуглеводи і білок, повинен швидше підбадьорювати. Яйця — чудове джерело білка, тому якщо є час приготувати омлет з улюбленими сирами — це ідеальний варіант, — розповіла вона.

"Якщо з'їсти щось надто солодке вранці, наприклад, певні солодкі пластівці, це може викликати стрибок рівня цукру в крові і призвести до відчуття "розбитості" вранці", — додала експерт.

Хоча першим бажанням після пробудження часто є чашка кави, не варто братися за кофеїн не менше 45 хв після пробудження, саме тоді він матиме найбільший ефект.

"Ваш циркадний ритм — це шаблон, за яким організм "знає", коли спати, а коли прокидатися. Величезну роль грає рутина: лягайте і прокидайтеся щодня в один час. Це стосується не тільки сну, а й харчування, гігієни (душ, ванна) і часу, коли ви відкладаєте телефон", — стверджує телефон.

Також варто звернути увагу, що багато хто не в захваті від думки про зарядку вранці. Однак дослідження показують, що 30-хвилинне тренування середньої інтенсивності допомагає прокинутися швидше, ніж нічого не робити.

Не обов'язково це має бути жорсткий HIIT, навіть швидка прогулянка навколо кварталу допоможе.

Також подумайте про те, щоб висвітлити кімнату. Коли ваші очі бачать світло вранці, мозок отримує сигнал: настав час прокидатися. Якщо у вас затемнені фіранки це може збивати ритм. Найкраще – це використовувати природне світло: відкрийте фіранки або вийдіть на вулицю якомога раніше.

