Этот завтрак поможет засыпать быстрее и спокойнее

Эксперт по сну поделилась одним продуктом, который стоит съесть сразу после пробуждения, чтобы ночью хорошо спать, а утром просыпаться бодрым и готовым ко дню.

Сон. Фото: из открытых источников

Врач Дебора Ли (специалист по сну в Doctor Fox) рассказала, что именно стоит съесть утром, чтобы ночью крепко спать, а утром — чувствовать легкость.

"Завтрак, богатый углеводами и белком, должен скорее взбадривать. Яйца — отличный источник белка, поэтому если есть время приготовить омлет с любимыми сырами – это идеальный вариант, — рассказала она.

"Если съесть что-то слишком сладкое утром, например определенные сладкие хлопья, это может вызвать скачок уровня сахара в крови и привести к ощущению "разбитости" утром", — добавила эксперт.

Хотя первым желанием после пробуждения часто является чашка кофе, не стоит браться за кофеин не менее 45 мин после пробуждения, именно тогда он будет иметь наибольший эффект.

"Ваш циркадный ритм – это шаблон, по которому организм "знает", когда спать, а когда просыпаться. Огромную роль играет рутина: ложитесь и просыпайтесь ежедневно в одно время. Это касается не только сна, но и питания, гигиены (душ, ванна) и времени, когда вы откладываете телефон", — утверждает Дебора.

Также стоит обратить внимание, что многие не в восторге от мысли о зарядке по утрам. Однако исследования показывают, что 30-минутная тренировка средней интенсивности помогает проснуться быстрее, чем ничего не делать.

Не обязательно это должен быть жесткий HIIT, даже быстрая прогулка вокруг квартала поможет.

Также подумайте о том, чтобы осветить комнату. Когда ваши глаза видят свет утром, мозг получает сигнал: пора просыпаться. Если у вас затемненные занавески – это может сбивать ритм. Лучше всего — это использовать естественный свет: откройте занавески или выйдите на улицу как можно раньше.

