Этот завтрак поможет засыпать быстрее и спокойнее

Кравцев Сергей
Эксперт по сну поделилась одним продуктом, который стоит съесть сразу после пробуждения, чтобы ночью хорошо спать, а утром просыпаться бодрым и готовым ко дню.
Сон.
Врач Дебора Ли (специалист по сну в Doctor Fox) рассказала, что именно стоит съесть утром, чтобы ночью крепко спать, а утром — чувствовать легкость.
Хотя первым желанием после пробуждения часто является чашка кофе, не стоит браться за кофеин не менее 45 мин после пробуждения, именно тогда он будет иметь наибольший эффект.
Также стоит обратить внимание, что многие не в восторге от мысли о зарядке по утрам. Однако исследования показывают, что 30-минутная тренировка средней интенсивности помогает проснуться быстрее, чем ничего не делать.
Не обязательно это должен быть жесткий HIIT, даже быстрая прогулка вокруг квартала поможет.
Также подумайте о том, чтобы осветить комнату. Когда ваши глаза видят свет утром, мозг получает сигнал: пора просыпаться. Если у вас затемненные занавески – это может сбивать ритм. Лучше всего — это использовать естественный свет: откройте занавески или выйдите на улицу как можно раньше.
