Цей симптом у роті може бути першим сигналом про хворобу серця.
Цей симптом у роті може бути першим сигналом про хворобу серця.

Захворювання ясен часто сприймають як локальну проблему, що стосується лише зубів та рота, але насправді це не так

3 жовтня 2025, 06:38
Автор:
Кравцев Сергей

Кровоточивість ясен може сигналізувати про набагато серйознішу проблему, ніж просто погана гігієна ротової порожнини. Стоматолог попередив, що це може бути однією з перших ознак серцево-судинних захворювань.

Цей симптом у роті може бути першим сигналом про хворобу серця.

Догляд за зубами. Фото: із відкритих джерел

Захворювання ясен часто сприймають як локальну проблему, що стосується лише зубів та рота. Проте дедалі більше досліджень показують, що ваші ясен може відбивати те, що відбувається у ваших артеріях. Фахівці припускають, що ваш стоматолог може виявити небезпечні сигнали навіть раніше, ніж ваш терапевт.

Хірург-стоматолог Андрій Божич пояснив, що постійне запалення ясен тісно пов'язане з ризиком серцево-судинних захворювань, проте багато пацієнтів навіть не підозрюють про цей зв'язок.

"Коли ми бачимо набряклі, ясна, що кровоточать, які відходять від зубів, ми розуміємо, що в організмі є запалення і це запалення не зупиняється в роті. Воно може вражати артерії, серце і всю кровоносну систему", — говорить лікар.

Божич пояснює, що захворювання ясен починається, коли на зубах накопичується наліт, що призводить до подразнення та інфекції. Згодом це провокує запальну реакцію, яка може поширитись далеко за межі рота.

"Бактерії з ротової порожнини можуть потрапити в кров та сприяти утворенню жирових відкладень в артеріях, відомих як атеросклероз. Цей процес може збільшити ризик серцевого нападу, інсульту та інших серцево-судинних проблем", — повідомив експерт.

Дослідження показали, що люди з важкими формами захворювань ясен мають значно більшу ймовірність розвитку хвороб серця, і цей ризик зростає, ніж довше запалення залишається без лікування.

Кровоточивість ясен – це не просто стоматологічна проблема, це проблема всього тіла. Ваші ясна можуть бути першим місцем, де організм виявляє проблему, але справжній ризик криється глибше", — додав стоматолог.

Найефективніший спосіб мінімізувати небезпеку, за словами лікаря, – це підтримання оптимальної гігієни ротової порожнини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стоматолог попереджає: більшість людей роблять цю помилку під час чищення зубів.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2115256/dentist-s-warning-mouth-symptom-first-sign-serious-disease
