Этот симптом во рту может быть первым сигналом о болезни сердца

Кровоточивость десен может сигнализировать о гораздо более серьезной проблеме, чем просто плохая гигиена ротовой полости. Стоматолог предупредил, что это может быть одним из первых признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

Заболевания десен часто воспринимают как локальную проблему, касающуюся только зубов и рта. Однако все больше исследований показывают, что состояние ваших десен может отражать то, что происходит в ваших артериях. Специалисты предполагают, что ваш стоматолог может обнаружить опасные сигналы даже раньше вашего терапевта.

Хирург-стоматолог Андрей Божич, объяснил, что постоянное воспаление десен тесно связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, однако многие пациенты даже не подозревают об этой связи.

"Когда мы видим набухшие, кровоточащие десны, которые отходят от зубов, мы понимаем, что в организме есть воспаление и это воспаление не останавливается во рту. Оно может поражать артерии, сердце и всю кровеносную систему", — говорит врач.

Божич объясняет, что заболевание десен начинается, когда на зубах накапливается налет, что приводит к раздражению и инфекции. Впоследствии это провоцирует воспалительную реакцию, которая может распространиться далеко за пределы рта.

"Бактерии из ротовой полости могут попасть в кровь и способствовать образованию жировых отложений в артериях, известных как атеросклероз. Этот процесс может увеличить риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых проблем", — сообщил эксперт.

Исследования показали, что люди с тяжелыми формами заболеваний десен имеют значительно более высокую вероятность развития болезней сердца, и этот риск возрастает, чем дольше воспаление остается без лечения.

Кровоточивость десен — это не просто стоматологическая проблема, это проблема всего тела. Ваши десны могут быть первым местом, где организм проявляет проблему, но настоящий риск кроется глубже", — добавил стоматолог.

Самый эффективный способ минимизировать опасность, по словам врача, — это поддержание оптимальной гигиены ротовой полости.

