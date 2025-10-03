Этот симптом во рту может быть первым сигналом о болезни сердца

Рубрики
Кровоточивость десен может сигнализировать о гораздо более серьезной проблеме, чем просто плохая гигиена ротовой полости. Стоматолог предупредил, что это может быть одним из первых признаков сердечно-сосудистых заболеваний.
Уход за зубами. Фото: из открытых источников
Заболевания десен часто воспринимают как локальную проблему, касающуюся только зубов и рта. Однако все больше исследований показывают, что состояние ваших десен может отражать то, что происходит в ваших артериях. Специалисты предполагают, что ваш стоматолог может обнаружить опасные сигналы даже раньше вашего терапевта.
Хирург-стоматолог Андрей Божич, объяснил, что постоянное воспаление десен тесно связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, однако многие пациенты даже не подозревают об этой связи.
Божич объясняет, что заболевание десен начинается, когда на зубах накапливается налет, что приводит к раздражению и инфекции. Впоследствии это провоцирует воспалительную реакцию, которая может распространиться далеко за пределы рта.
Исследования показали, что люди с тяжелыми формами заболеваний десен имеют значительно более высокую вероятность развития болезней сердца, и этот риск возрастает, чем дольше воспаление остается без лечения.
Кровоточивость десен — это не просто стоматологическая проблема, это проблема всего тела. Ваши десны могут быть первым местом, где организм проявляет проблему, но настоящий риск кроется глубже", — добавил стоматолог.
Самый эффективный способ минимизировать опасность, по словам врача, — это поддержание оптимальной гигиены ротовой полости.
