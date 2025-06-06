Стоматолог предупреждает: большинство людей совершают эту ошибку при чистке зубов

Большинство людей бессознательно полощут рот сразу после чистки зубов. Однако, оказывается, что это одна из главных ошибок, которую мы совершаем, когда речь идет об уходе за зубами. Стоматолог из Лондона объясняет, почему это может испортить зубы и создать условия для кариеса.

Ошибки при чистке зубов. Фото из открытых источников

Стоматолог с 18-летним опытом из клиники Whites Dental в Лондоне Дипак Чопра считает, что наиболее распространенная ошибка в гигиене полости рта — это полоскание рта сразу после чистки зубов.

"Это может казаться правильным, но полоскание рта сразу после чистки смывает фтор с вашей зубной пасты, а именно это защищает ваши зубы от кариеса. Оставшийся слой зубной пасты существует не просто так. Его не нужно сразу смывать", — утверждает стоматолог.

Как объясняет Чопра, вместо смывания зубной пасты просто выплюньте ее избыток, но не используйте воду сразу. Это позволит фтору остаться на эмали и продлить его защитное действие.

Еще одна ошибка, которую часто замечают стоматологи, оказалось использование ополаскивателя для рта сразу после чистки зубов. Чопра предупреждает, что в такой ситуации фтор также вымывается, поэтому использовать ополаскиватель для рта следует в другое время, например после еды или перед вечерней чисткой.

По словам доктора Чопры, чистка зубов должна происходить дважды в день и занимать не менее двух минут. Также следует не забывать о чистке языка. Именно на его поверхности чаще всего скапливаются бактерии, образующие неприятный запах изо рта.

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