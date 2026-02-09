Цей напій заряджає енергією сильніше за каву

Навіть невелике зневоднення може призвести до втоми, зниження концентрації та зниження фізичної витривалості.

Вода. Фото: з відкритих джерел

Сімейний лікар Джозеф Меркола розповів, що навіть за незначного зневоднення здатність організму виробляти енергію падає. В цьому випадку навіть кава не допоможе.

Дослідження, опубліковане в журналі African Health Sciences, показало, що втрата рідини від 1% до 2% маси тіла уповільнює кровотік та зменшує доставку кисню до мозку та м'язів. Це означає менше енергії як фізично, так і розумово.

Зневоднення також порушує те, як мозок використовує дофамін та серотонін – хімічні речовини, які допомагають регулювати настрій, концентрацію та мотивацію. Тому ви можете відчувати млявість або роздратування ще до того, як усвідомлюєте, що відчуваєте спрагу.

Питна вода допомагає відновити об'єм крові, підтримує функцію нейромедіаторів та покращує доставку кисню.

У журналі Nutrients говориться, коли рівень рідини падає, об'єм крові зменшується, що уповільнює кровообіг і обмежує надходження кисню та глюкози в мозок та м'язи. Це може призвести до фізичної втоми, уповільнення реакції та затуманювання пам'яті ще до того, як ви відчуєте спрагу.

Зневоднення також впливає на нервову систему та передачу сигналів у мозку. З меншою кількістю рідини нервова комунікація стає менш ефективною, і мозку доводиться працювати інтенсивніше для виконання рутинних завдань.

На клітинному рівні вода потрібна для метаболічних реакцій, що виробляють енергію. Коли клітини немає достатньої кількості корисної води, ці процеси стають менш ефективними, що робить повсякденну діяльність більш стомлюючою.

Вживання води допомагає знизити ці сигнали стресу та підтримує спокійніший, стабільніший настрій. Люди, які п'ють менше 1,5 літрів води на день, мають значно вищі сплески кортизолу під час стресових подій порівняно з тими, хто підтримує достатній рівень водного балансу.

Достатнє споживання води також покращує функцію мозку, відновлюючи кровотік та баланс нейромедіаторів. Це може зменшити головний біль і навіть полегшити такі симптоми як дратівливість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що відомо про вплив какао та гарячого шоколаду на тиск: експерти здивували висновків.