Этот напиток заряжает энергией сильнее кофе

Даже небольшое обезвоживание может привести к усталости, снижению концентрации и снижению физической выносливости.

Вода. Фото: из открытых источников

Семейный врач Джозеф Меркола рассказал, что даже при незначительном обезвоживании способность организма вырабатывать энергию падает. В этом случае даже кофе не поможет.

Исследование, опубликованное в журнале African Health Sciences, показало, что потеря жидкости от 1% до 2% массы тела замедляет кровоток и уменьшает доставку кислорода к мозгу и мышцам. Это означает меньше энергии, как физически, так и умственно.

Обезвоживание также нарушает то, как мозг использует дофамин и серотонин — химические вещества, которые помогают регулировать настроение, концентрацию и мотивацию. Поэтому вы можете чувствовать вялость или раздражение еще до того, как осознаете, что испытываете жажду.

Питьевая вода помогает восстановить объем крови, поддерживает функцию нейромедиаторов и улучшает доставку кислорода.

В журнале Nutrients говорится, когда уровень жидкости падает, объем крови уменьшается, что замедляет кровообращение и ограничивает поступление кислорода и глюкозы в мозг и мышцы. Это может привести к физической усталости, замедлению реакции и затуманиванию памяти, еще до того, как вы почувствуете жажду.

Обезвоживание также влияет на нервную систему и передачу сигналов в мозге. С меньшим количеством жидкости нервная коммуникация становится менее эффективной, и мозгу приходится работать интенсивнее для выполнения рутинных задач.

На клеточном уровне вода необходима для метаболических реакций, вырабатывающих энергию. Когда клетки не имеют достаточного количества полезной воды, эти процессы становятся менее эффективными, что делает повседневную деятельность более утомительной.

Употребление воды помогает снизить эти сигналы стресса и поддерживает более спокойное, стабильное настроение. Люди, которые пьют менее 1,5 литров воды в день, имеют значительно более высокие всплески кортизола во время стрессовых событий по сравнению с теми, кто поддерживает достаточный уровень водного баланса.

Достаточное потребление воды также улучшает функцию мозга, восстанавливая кровоток и баланс нейромедиаторов. Это может уменьшить головную боль и даже облегчить такие симптомы, как раздражительность.

