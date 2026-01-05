Что известно о влиянии какао и горячего шоколада на давление: эксперты удивили выводам

Употребление горячего какао не только повышает настроение, но и оказывает положительное влияние на сердце. Исследования показывают, что темный шоколад и некоторые виды какао-порошка с высоким содержанием флаванолов могут помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина. Об этом пишет издание Verywell Health.

Флаванолы какао — защита для сосудов и сердца

Какао обладает мощным защитным эффектом благодаря флаванолам — природным растительным соединениям, обладающим антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти компоненты способны улучшить состояние кровеносных сосудов и поддержать здоровье сердца. Как объясняет клинический менеджер по питанию Аннет Дурни, хотя флаванолы не являются жизненно необходимыми, как витамины или минералы, они могут оказать значительное влияние на здоровье.

Исследования показали, что темный шоколад с содержанием не менее 70% какао может оказаться полезным для сердца. Употребление такого продукта способствует снижению уровня холестерина, триглицеридов и АД, что делает его полезным для поддержания здоровья сосудов. Кроме того, исследования показали, что напитки с высоким содержанием флаванолов помогают бороться с отрицательным влиянием длительного сидения на сосуды и АД.

Неопределенность и потребность в дальнейших исследованиях

Хотя эти результаты выглядят многообещающими, ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для определения длительности защитного эффекта флаванолов. Также остаются вопросы относительно того, имеют обычный горячий шоколад или шоколадные батончики такие же преимущества, поскольку у них может быть значительно меньше флаванолов, чем у продуктов, которые использовались для исследований.

Темный шоколад с содержанием какао не менее 70%

Для достижения максимальных полезных эффектов от шоколада исследователи рекомендуют выбирать какао или темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Однако, как отмечает Жанетт Андраде, доцент кафедры пищевых наук Университета Флориды, не всем людям по вкусу шоколад с высоким содержанием какао, и поэтому производители часто добавляют сахар, чтобы сделать его вкуснее.

Хотя подслащенный темный шоколад может быть вкусным, ученые предупреждают, что он не обязательно обладает такими же полезными свойствами, как неподслащенный вариант с высоким содержанием флаванолов. Чрезмерное количество сахара может повысить риск развития гипертонии, воспаления и сердечных заболеваний.

