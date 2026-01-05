Що відомо про вплив какао і гарячого шоколаду на тиск: експерти здивували висновками

Вживання гарячого какао не тільки підвищує настрій, але й має позитивний вплив на серце. Дослідження показують, що темний шоколад і деякі види какао-порошку з високим вмістом флаванолів можуть допомогти знизити артеріальний тиск і рівень холестерину. Про це пише видання Verywell Health.

Флаваноли какао — захист для судин та серця

Какао має потужний захисний ефект завдяки флаванолам — природним рослинним сполукам, що мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Ці компоненти здатні покращити стан кровоносних судин і підтримати здоров'я серця. Як пояснює клінічний менеджер з харчування Аннет Дурні, хоча флаваноли не є життєво необхідними, як вітаміни чи мінерали, вони можуть мати значний вплив на здоров'я.

Дослідження показали, що темний шоколад з вмістом не менше 70% какао може стати корисним для серця. Вживання такого продукту сприяє зниженню рівня холестерину, тригліцеридів та артеріального тиску, що робить його корисним для підтримки здоров'я судин. Окрім того, дослідження показали, що напої з високим вмістом флаванолів допомагають боротися з негативним впливом тривалого сидіння на судини і артеріальний тиск.

Невизначеність і потреба в подальших дослідженнях

Хоча ці результати виглядають багатообіцяючими, вчені підкреслюють, що необхідні додаткові дослідження для визначення тривалості захисного ефекту флаванолів. Також залишаються питання щодо того, чи мають звичайний гарячий шоколад або шоколадні батончики такі ж переваги, оскільки в них може бути значно менше флаванолів, ніж у продуктів, які використовувались для досліджень.

Темний шоколад з вмістом какао не менше 70%

Для досягнення максимальних корисних ефектів від шоколаду дослідники рекомендують обирати какао або темний шоколад з вмістом какао не менше 70%. Однак, як зазначає Жанетт Андраде, доцент кафедри харчових наук Університету Флориди, не всім людям до смаку шоколад з високим вмістом какао, і тому виробники часто додають цукор, щоб зробити його смачнішим.

Хоча підсолоджений темний шоколад може бути смачним, науковці попереджають, що він не обов'язково має такі ж корисні властивості, як непідсолоджений варіант з високим вмістом флаванолів. Надмірна кількість цукру може підвищити ризик розвитку гіпертонії, запалення та серцевих захворювань.

