Це справжній удар по тестостерону: 5 небезпечних продуктів

Про тестостерон останніми роками говорять дедалі більше, але чоловіки часто шукають причину його зниження не там. Один продукт навряд чи здатен самостійно суттєво змінити гормональний фон.

Чоловік. Ілюстративне фото

Значно важливішими можуть бути загальний раціон, вага, сон і кількість алкоголю, пише видання Express.

Засновник компанії Balance My Hormones Майк Кочіш назвав 5 продуктів та напоїв, які впливають на чоловічі гормони.

Лакриця — найбільш конкретні цифри стосуються лакриці. Учасники одного експерименту протягом семи днів отримували по 7 грамів цього продукту щодня. Серед 17 чоловіків рівень тестостерону за цей час знизився на 26%. Цікаво, що після припинення вживання лакриці показник повернувся до попереднього рівня.

Пиво — алкоголь загалом може позначатися на виробленні тестостерону. Якщо людина регулярно і багато п'є, порушується сигнальний механізм між мозком та яєчками, який бере участь у регуляції гормону.

Ультраоброблена їжа — дослідження показало, що при надлишку калорій у період вживання ультраобробленої їжі знижувався фолікулостимулюючий гормон. Коли калорійність була збалансованою, вже тестостерон демонстрував тенденцію до падіння. Також у крові учасників збільшився рівень хімічної речовини, пов'язаної з пластиком і здатної впливати на гормональну систему.

Солодке — за результатами дослідження після вживання 75 грамами глюкози, тестостерон у середньому зменшився на 25%.

Відсутність жирів — дієт із низьким вмістом жиру пов'язують зі зниженням загального, вільного та сечового рівня тестостерону.

“Вага, сон і вживання алкоголю мають набагато більший вплив на тестостерон, ніж будь-який окремий харчові продукти. Це те, на що варто звернути увагу в першу чергу”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про вправу, яка допомагає швидко заснути.



