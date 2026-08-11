Это настоящий удар по тестостерону: 5 опасных продуктов

О тестостероне в последние годы говорят все больше, но мужчины часто ищут причину его снижения не там. Один продукт вряд ли способен самостоятельно изменить гормональный фон.

Мужчина. Иллюстративное фото

Значительно важнее может быть общий рацион, вес, сон и количество алкоголя, пишет издание Express.

Основатель компании Balance My Hormones Майк Кочиш назвал пять продуктов и напитков, которые влияют на мужские гормоны.

Лакрица – наиболее конкретные цифры касающиеся лакрицы. Участники одного эксперимента в течение семи дней получали по 7 г этого продукта ежедневно. Среди 17 мужчин уровень тестостерона за это время снизился на 26%. Интересно, что после прекращения употребления лакрицы показатель вернулся к предыдущему уровню.

Пиво – алкоголь в целом может сказываться на выработке тестостерона. Если человек регулярно и много пьет, нарушается сигнальный механизм между мозгом и яичками, участвующий в регуляции гормона.

Ультраобработанная пища – исследование показало, что при избытке калорий в период употребления ультраобработанной пищи снижался фолликулостимулирующий гормон. Когда калорийность была сбалансированной, тестостерон уже демонстрировал тенденцию к падению. Также в крови участников увеличился уровень химического вещества, связанного с пластиком и способного влиять на гормональную систему.

Сладкое – по результатам исследования после употребления 75 г глюкозы, тестостерон в среднем уменьшился на 25%.

Отсутствие жиров – диет с низким содержанием жира связывают со снижением общего, свободного и мочевого уровня тестостерона.

"Вес, сон и употребление алкоголя оказывают гораздо большее влияние на тестостерон, чем любой отдельный пищевые продукты. Это то, на что стоит обратить внимание в первую очередь", — пишет издание.

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