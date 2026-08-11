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Это настоящий удар по тестостерону: 5 опасных продуктов

Какие продукты и напитки могут оказать значительное влияние на уровень тестостерона

11 августа 2026, 20:42
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Кречмаровская Наталия

О тестостероне в последние годы говорят все больше, но мужчины часто ищут причину его снижения не там. Один продукт вряд ли способен самостоятельно изменить гормональный фон.

Это настоящий удар по тестостерону: 5 опасных продуктов

Мужчина. Иллюстративное фото

Значительно важнее может быть общий рацион, вес, сон и количество алкоголя, пишет издание Express.

Основатель компании Balance My Hormones Майк Кочиш назвал пять продуктов и напитков, которые влияют на мужские гормоны.

Лакрица – наиболее конкретные цифры касающиеся лакрицы. Участники одного эксперимента в течение семи дней получали по 7 г этого продукта ежедневно. Среди 17 мужчин уровень тестостерона за это время снизился на 26%. Интересно, что после прекращения употребления лакрицы показатель вернулся к предыдущему уровню.

Пиво – алкоголь в целом может сказываться на выработке тестостерона. Если человек регулярно и много пьет, нарушается сигнальный механизм между мозгом и яичками, участвующий в регуляции гормона.

Ультраобработанная пища – исследование показало, что при избытке калорий в период употребления ультраобработанной пищи снижался фолликулостимулирующий гормон. Когда калорийность была сбалансированной, тестостерон уже демонстрировал тенденцию к падению. Также в крови участников увеличился уровень химического вещества, связанного с пластиком и способного влиять на гормональную систему.

Сладкое – по результатам исследования после употребления 75 г глюкозы, тестостерон в среднем уменьшился на 25%.

Отсутствие жиров – диет с низким содержанием жира связывают со снижением общего, свободного и мочевого уровня тестостерона.

"Вес, сон и употребление алкоголя оказывают гораздо большее влияние на тестостерон, чем любой отдельный пищевые продукты. Это то, на что стоит обратить внимание в первую очередь", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал об упражнении, которое помогает быстро заснуть.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2236760/five-everyday-foods-lowering-testosterone
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