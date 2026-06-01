Це може здивувати: у якому віці жінки найчастіше займаються сексом

Жінки найчастіше займаються сексом у віці від 25 до 34 років, коли рівень сексуальної активності та інтересу є найвищим. Дослідження також показують, що сексуальний "пік" у жінок припадає на близько 30 років, коли вони відчувають більше впевненості та задоволення від інтимного життя.

Сексуальна активність за віком

18-24 роки — середній показник у жінок становить близько 6-10 разів на місяць. Це період експериментів та відкриття сексуальності, але рівень задоволення часто залежить від досвіду партнера.

25-34 роки — найвищий рівень сексуальної активності. Жінки повідомляють про 8 разів на місяць, а також про регулярні оргазми. Це пояснюється поєднанням фізіологічної зрілості та психологічної впевненості.

35-44 роки — активність знижується до 4-6 разів на місяць, але якість сексу часто зростає завдяки досвіду та кращому розумінню власних потреб.

45-54 роки — середній показник близько 5-6 разів на місяць. Хоча гормональні зміни починають впливати, багато жінок зберігають регулярне сексуальне життя.

55+ років — активність поступово зменшується, особливо після менопаузи. У віці 65-74 років більшість жінок повідомляють про майже нульову частоту сексуальних контактів.

Чому саме близько 30 років є піком

Гормональні фактори — рівень естрогену та інших гормонів сприяє високому лібідо.

Психологічна зрілість — жінки у цьому віці краще знають своє тіло та вміють комунікувати з партнером.

Соціальні чинники — стабільні стосунки та менший рівень невпевненості у собі підсилюють задоволення.

