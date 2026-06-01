Это может удивить: в каком возрасте женщины чаще всего занимаются сексом

Женщины чаще всего занимаются сексом в возрасте от 25 до 34 лет, когда уровень сексуальной активности и интереса самый высокий. Исследования также показывают, что сексуальный "пик" у женщин приходится около 30 лет, когда они испытывают больше уверенности и удовольствия от интимной жизни.

Сексуальная активность. Иллюстративное фото

Сексуальная активность по возрасту

18-24 года – средний показатель у женщин составляет около 6-10 раз в месяц. Это период экспериментов и открытия сексуальности, но уровень удовольствия часто зависит от опыта партнера.

25-34 года – самый высокий уровень сексуальной активности. Женщины сообщают о 8 разах в месяц, а также о регулярных оргазмах. Это объясняется сочетанием физиологической и психологической уверенности.

35-44 года – активность снижается до 4-6 раз в месяц, но качество секса часто растет благодаря опыту и лучшему пониманию собственных потребностей.

45-54 года – средний показатель около 5-6 раз в месяц. Хотя гормональные изменения начинают влиять, многие женщины сохраняют регулярную сексуальную жизнь.

55+ лет – активность постепенно уменьшается, особенно после менопаузы. В возрасте 65-74 лет большинство женщин сообщают о почти нулевой частоте сексуальных контактов.

Почему именно около 30 лет является пиком

Гормональные факторы – уровень эстрогена и других гормонов способствует высокому либидо.

Психологическая зрелость – женщины в этом возрасте лучше знают свое тело и умеют общаться с партнером.

Социальные факторы – стабильные отношения и меньший уровень неуверенности в себе усиливают удовлетворение.

