Будьте обережні, якщо у вас ця група крові: її найчастіше обирають кліщі

Із приходом тепла активізуються кліщі. Це членистоногі паразити, укуси яких можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я. Однак, як свідчать дослідження вчених, ризик укусу може залежати не лише від одягу чи місця прогулянки, а й від групи крові людини.

Науковці з Університету Масарика в чеському Брно провели експеримент, щоб з’ясувати, чи здатні кліщі "обирати" жертву за біологічними ознаками. Згідно з результатами досілідження найбільше паразитів приваблювала друга група крові.

Яку групу крові кліщі обирають найчастіше

Під час дослідження вчені розмістили в чашці Петрі по краплині крові кожної групи на однаковій відстані. Після цього до середини поміщали кліща та спостерігали, до якої проби він попрямує. Експеримент повторили 100 разів.

У результаті друга група крові привабила кліщів у 36% випадків. Це найвищий показник. Третя група крові виявилася найменш привабливою — 15%, а перша та четверта групи показали середні результати.

Дослідники наголошують, що це не означає, що кліщі кусають лише людей з другою групою крові, однак така особливість може підвищувати ризик контакту з паразитом.

Чому кліщі реагують на кров

Точний механізм щодо кліщів та крові досі не встановлено. Однак вчені припускають, що роль відіграють антигени, склад поту, запах шкіри та інші хімічні сигнали, які пов’язані з групою крові.

Кліщі орієнтуються насамперед на вуглекислий газ, який видихає людина, тепло тіла, вологість шкіри, індивідуальний запах. Саме тому двоє людей, які гуляють поруч у лісі, можуть мати зовсім різний досвід після прогулянки.

Як захиститися від кліщів

Медики нагадують, що незалежно від групи крові важливо дотримуватися базових правил безпеки. Під час перебування в лісі чи парку слід носити закритий світлий одяг, використовувати репеленти, оглядати тіло після прогулянки та швидко видаляти кліща у разі укусу. Адже частина кліщів може переносити небезпечні інфекції, зокрема хворобу Лайма.

