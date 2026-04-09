Забудете про укуси: українцям назвали простий і дешевий спосіб захисту від кліщів і комарів

Із настанням тепла в Україні активізуються кліщі та комарі, які становлять не лише дискомфорт, а й серйозну загрозу здоров’ю. Водночас дедалі більше людей відмовляються від агресивної хімії та шукають безпечні альтернативи.

Природний засіб із двох інгредієнтів може замінити дорогі репеленти

Йдеться про простий домашній засіб, який можна приготувати лише з двох компонентів – і який створює природний бар’єр від комах.

Чим небезпечні кліщі і чому захист важливий

Фахівці наголошують: кліщі можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема хворобу Лайма та енцефаліт.

Навіть короткий контакт із травою або кущами може призвести до укусу.

Комарі ж, окрім подразнення, також можуть переносити вірусні інфекції, особливо в умовах зміни клімату.

Простий засіб, який працює

Основою натурального захисту є звичайна гвоздика.

Її ефірні олії мають різкий аромат, який:

– дезорієнтує комах;

– відлякує кліщів;

– знижує ризик укусу.

Для приготування потрібно:

– близько 20 бутонів гвоздики;

– 50 мл горілки.

Суміш настоюють 10 днів у темному місці. За цей час вона набуває насиченого запаху та стає ефективним природним репелентом.

Важливо: не використовувати медичний спирт, оскільки він швидко випаровується і пересушує шкіру.

Як правильно наносити

Ефективність залежить від способу використання.

Найкраще наносити засіб на ділянки з активною циркуляцією крові:

– зап’ястя;

– шию;

– ліктьові згини;

– зону під колінами.

Тепло тіла підсилює випаровування ефірних олій і створює захисний ароматичний бар’єр.

Якщо людина перебуває на природі у відкритому одязі, обов’язково слід обробляти щиколотки — саме звідти кліщі найчастіше починають рух.

Як захистити одяг і територію

Окрему увагу варто приділити одягу.

Натуральні тканини краще утримують запах, тому їх рекомендують додатково обробляти настоянкою — особливо нижній край штанів і шкарпетки.

Це створює своєрідний “бар’єр”, який кліщі не перетинають.

Також важливо подбати про ділянку:

– регулярно косити траву;

– прибирати сухе листя;

– уникати вологих затінених зон.

За оцінками експертів, такі заходи можуть зменшити кількість кліщів на території до 90%.

Чому це стає популярним

Зростання попиту на натуральні засоби пояснюється просто:

– вони дешевші;

– не шкодять шкірі;

– не містять агресивної хімії;

– підходять для регулярного використання.

У сезон активності кліщів навіть прості рішення можуть суттєво знизити ризики для здоров’я.

