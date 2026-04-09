Забудете об укусах: украинцам назвали простой и дешевый способ защиты от клещей и комаров

Проніна Анна
С наступлением тепла в Украине активизируются клещи и комары, представляющие не только дискомфорт, но и серьезную угрозу здоровью. В то же время, все больше людей отказываются от агрессивной химии и ищут безопасные альтернативы.
Природное средство из двух ингредиентов может заменить дорогие репелленты
Речь идет о простом домашнем средстве, которое можно приготовить только из двух компонентов – и создающего естественный барьер от насекомых.
Специалисты отмечают: клещи могут переносить опасные инфекции, в частности, болезнь Лайма и энцефалит.
Даже короткий контакт с травой или кустарником может привести к укусу.
Комары же кроме раздражения также могут переносить вирусные инфекции, особенно в условиях изменения климата.
Основой натуральной защиты является обычная гвоздика.
Ее эфирные масла имеют резкий аромат, который:
– дезориентирует насекомых;
– отпугивает клещей;
– снижает риск укуса.
Для приготовления требуется:
– около 20 бутонов гвоздики;
– 50 мл водки.
Смесь настаивают в темном месте 10 дней. За это время она приобретает насыщенный запах и становится эффективным природным репеллентом.
Важно: не использовать медицинский спирт, поскольку он быстро улетучивается и пересушивает кожу.
Эффективность зависит от способа использования.
Лучше всего наносить средство на участки с активной циркуляцией крови:
– запястья;
– шею;
– локтевые сгибы;
– зону под коленями.
Тепло тела усиливает испарение эфирных масел и создает защитный ароматический барьер.
Если человек находится на природе в открытой одежде, обязательно следует обрабатывать лодыжки — именно оттуда клещи чаще всего начинают движение.
Отдельное внимание следует уделить одежде.
Натуральные ткани лучше удерживают запах, поэтому их рекомендуют дополнительно обрабатывать настойкой – особенно нижний край брюк и носки.
Это создает своеобразный "барьер", который клещи не пересекают.
Также важно позаботиться о участке:
– регулярно косить траву;
– убирать сухие листья;
– избегать влажных затененных зон.
По оценкам экспертов, такие меры могут снизить количество клещей на территории до 90%.
Рост спроса на натуральные средства объясняется просто:
– они дешевле;
– не вредят коже;
– не содержат агрессивной химии;
– подходят для регулярного использования.
В сезон активности клещей даже обыкновенные решения могут значительно понизить опасности для здоровья.
