Забудете об укусах: украинцам назвали простой и дешевый способ защиты от клещей и комаров

С наступлением тепла в Украине активизируются клещи и комары, представляющие не только дискомфорт, но и серьезную угрозу здоровью. В то же время, все больше людей отказываются от агрессивной химии и ищут безопасные альтернативы.

Природное средство из двух ингредиентов может заменить дорогие репелленты

Речь идет о простом домашнем средстве, которое можно приготовить только из двух компонентов – и создающего естественный барьер от насекомых.

Чем опасны клещи и почему защита важна

Специалисты отмечают: клещи могут переносить опасные инфекции, в частности, болезнь Лайма и энцефалит.

Даже короткий контакт с травой или кустарником может привести к укусу.

Комары же кроме раздражения также могут переносить вирусные инфекции, особенно в условиях изменения климата.

Простое средство, работающее

Основой натуральной защиты является обычная гвоздика.

Ее эфирные масла имеют резкий аромат, который:

– дезориентирует насекомых;

– отпугивает клещей;

– снижает риск укуса.

Для приготовления требуется:

– около 20 бутонов гвоздики;

– 50 мл водки.

Смесь настаивают в темном месте 10 дней. За это время она приобретает насыщенный запах и становится эффективным природным репеллентом.

Важно: не использовать медицинский спирт, поскольку он быстро улетучивается и пересушивает кожу.

Как правильно наносить

Эффективность зависит от способа использования.

Лучше всего наносить средство на участки с активной циркуляцией крови:

– запястья;

– шею;

– локтевые сгибы;

– зону под коленями.

Тепло тела усиливает испарение эфирных масел и создает защитный ароматический барьер.

Если человек находится на природе в открытой одежде, обязательно следует обрабатывать лодыжки — именно оттуда клещи чаще всего начинают движение.

Как защитить одежду и территорию

Отдельное внимание следует уделить одежде.

Натуральные ткани лучше удерживают запах, поэтому их рекомендуют дополнительно обрабатывать настойкой – особенно нижний край брюк и носки.

Это создает своеобразный "барьер", который клещи не пересекают.

Также важно позаботиться о участке:

– регулярно косить траву;

– убирать сухие листья;

– избегать влажных затененных зон.

По оценкам экспертов, такие меры могут снизить количество клещей на территории до 90%.

Почему это становится популярным

Рост спроса на натуральные средства объясняется просто:

– они дешевле;

– не вредят коже;

– не содержат агрессивной химии;

– подходят для регулярного использования.

В сезон активности клещей даже обыкновенные решения могут значительно понизить опасности для здоровья.

