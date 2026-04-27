Будьте осторожны, если у вас эта группа крови: ее чаще всего выбирают клещи

С приходом тепла активизируются клещи. Это членистоногие паразиты, укусы которых могут представлять серьезную опасность для здоровья. Однако, как свидетельствуют исследования ученых, риск укуса может зависеть не только от одежды или места прогулки, но и группы крови человека.

Ученые из Университета Масарика в чешском Брно провели эксперимент, чтобы выяснить, способны ли клещи "избирать" жертву по биологическим признакам. Согласно результатам исследования больше всего паразитов привлекала вторая группа крови.

Какую группу крови клещи выбирают чаще всего

В ходе исследования ученые разместили в чашке Петри по капле крови каждой группы на одинаковом расстоянии. После этого к середине помещали клеща и наблюдали, к какой пробе он направится. Эксперимент повторили 100 раз.

В результате вторая группа крови привлекла клещей в 36% случаев. Это самый высокий показатель. Третья группа крови оказалась наименее привлекательной – 15%, а первая и четвертая группы показали средние результаты.

Исследователи отмечают, что это не означает, что клещи кусают только людей со второй группой крови, однако такая особенность может повышать риск контакта с паразитом.

Почему клещи реагируют на кровь

Точный механизм клещей и крови до сих пор не установлен. Однако ученые предполагают, что роль играют антигены, состав пота, запах кожи и другие химические сигналы, связанные с группой крови.

Клещи ориентируются в первую очередь на углекислый газ, который выдыхает человек, тепло тела, влажность кожи, индивидуальный запах. Именно поэтому два человека, которые гуляют рядом в лесу, могут иметь совершенно разный опыт после прогулки.

Как защититься от клещей

Медики напоминают, что независимо от группы крови важно придерживаться базовых правил безопасности. Во время пребывания в лесу или в парке следует носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты, осматривать тело после прогулки и быстро удалять клеща в случае укуса. Ведь часть клещей может переносить опасные инфекции, в частности, болезнь Лайма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой помощи при укусе клеща.

Также "Комментарии" писали о простом и дешевом способе защиты от клещей.