Будьте обережні на трасі за кермом: що руйнує мозок водія за 15 хвилин

У літню спеку більшість водіїв звикли рятуватися від задухи, просто відчиняючи вікна свого автомобіля.

Водiй. Фото: з відкритих джерел

Менеджер з аудіологічної підтримки Даррен Хорн зазначає, що головна проблема полягає в екстремальному рівні шуму, що створюється потужними аеродинамічні потоки.

Коли ви рухаєтеся трасою зі швидкістю більше ста десяти кілометрів на годину з відкритими вікнами, рівень шуму всередині салону стрімко злітає до критичних дев'яноста або навіть ста децибел.

Щоб зрозуміти масштаби загрози: це абсолютно те саме, що звук потужного промислового перфоратора, який працює прямо біля вуха, або перебування в епіцентрі гучного рок-концерту.

Експерт зазначає, що більшість водіїв навіть не усвідомлюють цього руйнівного акустичного удару через поступове звикання. Однак медичні дослідження доводять, що лише п'ятнадцять хвилин перебування під таким звуковим тиском здатні запустити процес погіршення чи часткової втрати слуху.

Втрата гостроти слуху — це далеко не єдиний небезпечний наслідок поїздки з вітерцем. За словами фахівців, в умовах постійного фонового шуму наші вуха та мозок змушені працювати на межі своїх фізіологічних можливостей.

Нервова система витрачає колосальну кількість енергії лише для того, щоб виділити потрібні звуки – розмову пасажирів, музику чи зовнішні сигнали. Це надмірне навантаження неминуче призводить до так званої "слухової втоми".

Як зазначає експерт зі страхування Алісія Хемпстед, неуважність через таку втому є однією з головних причин серйозних аварій. Водій з перевантаженим мозком ризикує просто не почути критично важливі сигнали: попереджувальний гудок іншого автомобіля, скрип гальм або сирену швидкої допомоги, що наближається з-за рогу.

Щоб захистити себе, фахівці радять дотримуватися одного простого, але життєво необхідного правила: як тільки стрілка вашого спідометра перетинає позначку вісімдесят кілометрів на годину, вікна автомобіля повинні бути щільно зачинені.

На більших швидкостях для охолодження салону слід використовувати виключно систему кондиціювання або клімат-контроль.

Також лікарі наголошують на важливості контролю гучності аудіосистеми, адже спроба "перекричати" шум вітру гучною музикою лише подвоює руйнівне навантаження на барабанні перетинки.

Якщо ж ви вже почали помічати дзвін у вухах після тривалих поїздок або вам стало важко розібрати промову співрозмовника в приміщенні, слід негайно звернутися до профільного фахівця.

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