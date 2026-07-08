Будьте осторожны на трассе за рулем: что разрушает мозг водителя за 15 минут

В летнюю жару большинство водителей привыкли спасаться от духоты, просто открывая окна своего автомобиля.

Водитель. Фото: из открытых источников

Менеджер по аудиологической поддержке Даррен Хорн отмечает, что главная проблема заключается в экстремальном уровне шума, создаваемого мощными аэродинамическими потоками.

Когда вы движетесь по трассе со скоростью более ста десяти километров в час с открытыми окнами, уровень шума внутри салона стремительно взлетает до критических девяноста или даже ста децибел.

Чтобы понять масштабы угрозы: это абсолютно то же самое, что звук мощного промышленного перфоратора, работающего прямо у вашего уха, или пребывание в эпицентре громкого рок-концерта.

Эксперт отмечает, что большинство водителей даже не осознают этого разрушительного акустического удара из-за постепенного привыкания. Однако медицинские исследования доказывают, что всего пятнадцать минут пребывания под таким звуковым давлением способны запустить процесс ухудшения или частичной потери слуха.

Потеря остроты слуха — это далеко не единственное опасное последствие поездки с ветерком. По словам специалистов, в условиях постоянного фонового шума наши уши и мозг вынуждены работать на пределе своих физиологических возможностей.

Нервная система тратит колоссальное количество энергии лишь для того, чтобы выделить нужные звуки — разговор пассажиров, музыку или внешние сигналы. Эта чрезмерная нагрузка неизбежно приводит к так называемой "слуховой усталости".

Как отмечает эксперт по страхованию Алисия Хемпстед, невнимательность из-за такой усталости является одной из главных причин серьезных аварий. Водитель с перегруженным мозгом рискует просто не услышать критически важные сигналы: предупредительный гудок другого автомобиля, скрип тормозов или сирену скорой помощи, приближающуюся из-за угла.

Чтобы защитить себя, специалисты советуют соблюдать одно простое, но жизненно необходимое правило: как только стрелка вашего спидометра пересекает отметку в восемьдесят километров в час, окна автомобиля должны быть плотно закрыты.

На больших скоростях для охлаждения салона следует использовать исключительно систему кондиционирования или климат-контроль.

Также врачи подчеркивают важность контроля громкости аудиосистемы, ведь попытка "перекричать" шум ветра громкой музыкой лишь удваивает разрушительную нагрузку на барабанные перепонки.

Если же вы уже начали замечать звон в ушах после длительных поездок или вам стало трудно разобрать речь собеседника в шумном помещении, следует немедленно обратиться к профильному специалисту.

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