Этот витамин замедляет старение организма: его все недополучают

Есть данные, что витамин D будто бы потенциально способен замедлять процессы биологического старения.

Витамин D. Фото: из открытых источников

Доктор медицинских наук Сохайб Имтиаз рассказал, что если у вас дефицит витамина D, то он может замедлить определенные процессы старения. Но если у вас достаточный уровень, то нет веских доказательств того, что дополнительный прием витамина D замедлит старение.

Например, витамин D нужен для выработки коллагена и эластина. Если у вас его недостаточный уровень, то возможно быстрое старение кожи.

Одним из признаков старения является длина теломера. Теломеры – это защитные колпачки на концах хромосом. Каждый раз, когда клетка делится, теломеры сокращаются.

С возрастом теломеры становятся короче и возникает больше ошибок и мутаций в ДНК. Если поддерживать теломеры длинными, это уменьшает вероятность повреждения ДНК и последствий старения.

Существуют определенные факторы, которые могут ускорить сокращение теломера, такие как недосыпание, стресс, загрязнение окружающей среды, употребление обработанной пищи и отсутствие физических упражнений. Также существуют привычки, такие как силовые тренировки и другие упражнения, которые могут со временем замедлить сокращение теломеров.

В исследовании, опубликованном в июле на сайте PubMed, ученые протестировали лейкоциты более 900 человек по приему добавок витамина D и омега-3. Половина участников принимала 2000 МЕ витамина D3 ежедневно.

Группа, принимавшая добавки, потеряла на 140 пар оснований ДНК меньше, что уменьшает риск ошибок и мутаций, которые могут привести к дисфункции клеток. Люди, принимавшие добавки витамина D, также имели более длинные теломеры. Вот почему появилось мнение, что витамин D может замедлить старение.

Сокращение теломер – это лишь один из 12 предложенных механизмов старения. Все потенциальные механизмы обладают сильными и слабыми сторонами. Поэтому нет единого мнения по поводу того, что именно обуславливает старение организма.

Читайте также на портале "Комментарии" — не вся консервация бесполезна: названы 3 овоща, не теряющие витаминов.



