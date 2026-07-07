Цей вітамін уповільнює старіння організму: його всі недоотримують

Є дані, що вітамін D начебто потенційно здатний уповільнювати процеси біологічного старіння.

Вітамін D. Фото: з відкритих джерел

Доктор медичних наук Сохайб Імтіаз розповів, що якщо у вас є дефіцит вітаміну D, то він може уповільнити певні процеси старіння. Але якщо у вас достатній рівень, то немає вагомих доказів того, що додатковий прийом вітаміну D уповільнить старіння.

Наприклад, вітамін D потрібен для вироблення колагену та еластину. Якщо у вас його недостатній рівень, то можливе швидке старіння шкіри.

Однією з ознак старіння є довжина теломера. Теломери – це захисні ковпачки на кінцях хромосом. Щоразу, коли клітина ділиться, теломери скорочуються.

З віком теломери стають коротшими і виникає більше помилок та мутацій у ДНК. Якщо підтримувати теломери довгими, це зменшує ймовірність пошкодження ДНК та наслідків старіння.

Існують певні фактори, які можуть прискорити скорочення теломера, такі як недосипання, стрес, забруднення навколишнього середовища, вживання обробленої їжі та відсутність фізичних вправ. Існують також звички, такі як силові тренування та інші вправи, які можуть з часом уповільнити скорочення теломерів.

У дослідженні, опублікованому в липні на сайті PubMed, вчені протестували лейкоцити понад 900 осіб щодо прийому добавок вітаміну D та омега-3. Половина учасників приймала 2000 МО вітаміну D3 щодня.

Група, яка приймала добавки, втратила на 140 пар основ ДНК менше, що зменшує ризик помилок та мутацій, які можуть призвести до дисфункції клітин. Люди, які приймали добавки вітаміну D, також мали довші теломери. Ось чому виникла думка, що вітамін D може уповільнити старіння.

Скорочення теломер – це лише один із 12 запропонованих механізмів старіння. Всі потенційні механізми мають сильні та слабкі сторони. Тому немає єдиної думки щодо того, що саме зумовлює старіння організму.

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