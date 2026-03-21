Головна Новини Здоров'я наше тіло Більшість вмивається неправильно: всі забувають про важливе правило 30 секунд
Більшість вмивається неправильно: всі забувають про важливе правило 30 секунд

Звичайне умивання може суттєво впливати на здоров'я шкіри, але лише за умови, що воно триває досить довго

21 березня 2026, 12:35
Кравцев Сергей

Необхідно витрачати на очищення обличчя щонайменше 30 секунд, і цьому є важливе пояснення.

Догляд за шкірою. Фото: з відкритих джерел

Найбільша помилка в очищенні полягає не у використанні неправильного засобу, а в тому, щоб не дати засобу для вмивання достатньо часу, щоб справді подіяло. Коли ви змиєте засіб надто швидко, ви не просто викидаєте гроші на вітер.

Доктор медичних наук та дерматолог Мона Гохара розповіла, що ідеально залишати засіб близько 30 секунд. Це дає поверхнево-активним речовинам у засобі для очищення достатньо часу, щоб зв'язатися з жиром, брудом, сонцезахисним кремом та макіяжем, щоб вони могли фактично зняти їх зі шкіри.

Якщо ви змиєте надто швидко, ці інгредієнти не встигнуть виконати свою роботу. Не потрібно агресивно терти або мити шкіру кілька хвилин поспіль, адже це може порушити бар'єр шкіри.

Вимийте руки. Спочатку вимийте руки з милом, щоб не переносити бактерії на обличчя.

Змочіть обличчя теплою водою. Вода має бути теплою, не гарячою. Гаряча вода пересушує шкіру і може дратувати її.

Нанесіть засіб для вмивання. Візьміть невелику кількість (приблизно як горошину) засоби для очищення. Легко розподіліть його по обличчю круговими рухами, приділіть увагу Т-зоні (чоло, ніс, підборіддя)

Загальна тривалість – 30 секунд.

Ретельно змийте. Змийте теплою водою, поки шкіра не стане повністю чистою.

Обережно висушіть. Промокніть обличчя чистим рушником. Не тріть, адже це може дратувати шкіру.

Нанесіть крем. Через 1-2 хвилини після вмивання нанесіть крем або інший зволожуючий засіб, щоб шкіра не втрачала вологу.

Вмиватися потрібно зазвичай 2 рази на день – вранці та ввечері.

Читайте також на порталі "Коментарі" – експерти пояснили, чому не можна часто вмиватися.




Джерело: https://www.realsimple.com/dermatologist-30-second-face-washing-rule-11920054
