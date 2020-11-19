Эксперты объяснили, почему нельзя часто умываться

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Любовь Блажко
Эксперты из Британии объяснили, как правильно ухаживать за кожей своего лица, и как часто следует умываться. Их рекомендации опубликованы в издании The Sun.
Почему нельзя часто умываться. Фото: unsplash
Так, в статье говорится, что слишком частое использование очищающих средств день может больше навредить, чем принести пользу. Специалисты поделились, что утром умываться не нужно, поскольку лицо не успевает загрязниться за ночь после вечернего очищения.
Кроме этого, косметологи также рекомендуют отшелушивать кожу 2-3 раза в неделю – это удалит мертвые клетки, очистит лицо, а также поможет вашему увлажняющему крему лучше впитаться.
Также издание "Комментарии" расскажет, 6 продуктов, которыми не стоит увлекаться, чтобы сохранить кожу здоровой.
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