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Эксперты объяснили, почему нельзя часто умываться

Оказывается, частое использование очищающих средств может навредить нашей коже

сегодня, 17:06
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты из Британии объяснили, как правильно ухаживать за кожей своего лица, и как часто следует умываться. Их рекомендации опубликованы в издании The Sun.

Эксперты объяснили, почему нельзя часто умываться

Почему нельзя часто умываться. Фото: unsplash

Так, в статье говорится, что слишком частое использование очищающих средств день может больше навредить, чем принести пользу. Специалисты поделились, что утром умываться не нужно, поскольку лицо не успевает загрязниться за ночь после вечернего очищения.

"Если кожа жирная или склонна к акне, стоит выбрать очищающее средство с салициловой кислотой и умываться только один раз в день. В противном случае она станет сухой и раздраженной", — объяснила эксперт по уходу за лицом и учредительница бренда A-list Кейт Сомервилл (Kate Somerville).

"Нет необходимости умываться с утра, так как на лице нет ничего такого, что нужно смывать — макияжа или солнцезащитного крема. Природный жир, вырабатываемый нашим организмом, полезен для кожи — он обеспечивает защитный барьер от внешних факторов", — добавила основательница бренда по уходу за кожей Monastery Афина Хьюитт (Athena Hewett).

Кроме этого, косметологи также рекомендуют отшелушивать кожу 2-3 раза в неделю – это удалит мертвые клетки, очистит лицо, а также поможет вашему увлажняющему крему лучше впитаться. 

Также издание "Комментарии" расскажет, 6 продуктов, которыми не стоит увлекаться, чтобы сохранить кожу здоровой. 


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/19/facewash/
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