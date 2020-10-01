Здоровая кожа: 6 продуктов, которыми не стоит увлекаться

Большинство людей сталкивалось с такой проблемой как высыпания, акне или сухость. И если некоторые проблемы можно решить с помощью правильно подобранных косметических средств, то остальные являются последствием неправильного питания. Об этом пишет издание apostrophe.

Продукты, которыми не стоит злоупотреблять, если хотите иметь здоровую кожу. Фото: pixabay

Диетолог Наталия Пугачева рассказала, какими продуктами не стоит злоупотреблять, а какие лучшем совсем исключить с ежедневного рациона.

Сладости и газированные напитки лишают кожу гиалуроновой кислоты, а также могут стать причиной появления стафилококковой инфекции.

В фастфуде содержится довольно много транс-жиров и соли, которая задерживает жидкость в организме. А это может вызвать уже более серьезные последствия: от отеков до повышенного давления.

Если злоупотреблять кофе (больше 3 чашек за день), то это повышает в организме кортизол. Также этот напиток является мочегонным, что может привести к обезвоживанию организма.

Употребление алкоголя в больших дозах негативно влияет на кожу, что потом проявится в виде преждевременных морщин, шелушения и высыпаний.

С молочными продуктами тоже следует быть осторожными, потому что они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и высыпания на коже.

Жареное мясо лучше употреблять в меньших количествах, потому что масло, на котором готовится мясо, выделяет токсичные вещества. Как следствие – замедленное кровообращение и забивание пор.

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