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Кардиолог назвала лучшие продукты для защиты сердца

Эти продукты богаты на витамины и минералы

30 сентября 2020, 23:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Медики рассказали о продуктах, которые способны защитить сердце от различных опасных заболеваний. Они наполнены белком и питательными веществами, которые приносят пользу всему организму. Об этом сообщает издание Food.news.

Кардиолог назвала лучшие продукты для защиты сердца

Исследование, проведенное доктором-кардиологом Мартой Гуаш-Ферре показало, что люди, которые регулярно потребляли арахис, фундук и грецкие орехи, имели меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто вообще не ел орехи.

По словам врачей, орехи – это натуральные "капсулы" для здоровья. Они содержат белок, кальций, витамин Е, клетчатку, селен, железо, витамин С, калий, фолиевую кислоту, омега-3 жирные кислоты, мононенасыщенные жиры, тиамин и многое другое.

Среди самых полезных орехов специалисты назвали фисташки, миндаль, бразильские и грецкие орехи, фундук и арахис. Обычные сырые орехи могут принести человеку больше пользы, чем приготовленные или обработанные.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты назвали список витаминов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.


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