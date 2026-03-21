Большинство умывается неправильно: все забывают о важном правиле 30 секунд

Необходимо тратить на очищение лица не менее 30 секунд и этому есть важное объяснение.

Уход за кожей. Фото: из открытых источников

Самая большая ошибка в очищении заключается не в использовании неправильного средства, а в том, чтобы не дать средству для умывания достаточно времени, чтобы оно действительно подействовало. Когда вы смываете средство слишком быстро, вы не просто выбрасываете деньги на ветер.

Доктор медицинских наук и дерматолог Мона Гохара рассказала, что идеально оставлять средство около 30 секунд. Это дает поверхностно-активным веществам в средстве для очищения достаточно времени, чтобы связаться с жиром, грязью, солнцезащитным кремом и макияжем, чтобы они могли фактически снять их с кожи.

Если вы смоете слишком быстро, эти ингредиенты не успеют выполнить свою работу. Не нужно агрессивно тереть или мыть кожу несколько минут подряд, ведь это может нарушить барьер кожи.

Вымойте руки. Сначала вымойте руки с мылом, чтобы не переносить бактерии на лицо.

Смочите лицо теплой водой. Вода должна быть теплой, не горячей. Горячая вода пересушивает кожу и может раздражать ее.

Нанесите средство для умывания. Возьмите небольшое количество (примерно, как горошину) средства для очищения. Легко распределите его по лицу круговыми движениями, уделите внимание Т-зоне (лоб, нос, подбородок)

Общая продолжительность 30 секунд.

Тщательно смойте. Смойте средство теплой водой, пока кожа не станет полностью чистой.

Осторожно высушите. Промокните лицо чистым полотенцем. Не трите, ведь это может раздражать кожу.

Нанесите крем. Через 1-2 минуты после умывания нанесите крем или другое увлажняющее средство, чтобы кожа не теряла влагу.

Умываться нужно обычно 2 раза в день — утром и вечером.

