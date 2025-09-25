Біг вбиває тіло: заява відомого хірурга спричинила шквал дискусій

Відомий американський пластичний хірург Джеральд Імбер викликав шквал обговорень у фітнес-спільноті, заявивши про шкідливий вплив бігу на здоров’я суглобів, шкіри та загальне фізичне самопочуття. Він закликав людей, які піклуються про своє довгострокове здоров’я, відмовитися від бігу та перейти на більш щадні види активності, наприклад, велосипед.

За словами Імбера, біг дійсно приносить задоволення, але завдає значної шкоди організму — коліна, щиколотки і стегна піддаються зношенню, шкіра втрачає пружність, а обличчя стає менш підтягнутим. Крім того, постійні удари під час бігу можуть навіть впливати на зріст людини, прискорюючи процес старіння.

Відео лікаря швидко стало вірусним, викликавши жваві суперечки. Одні підтримують думку хірурга, визнаючи, що біг може призводити до травм і зносу суглобів, інші ж навпаки захищають цей вид тренувань як "еліксир молодості", наводячи особисті приклади безперервного бігу протягом десятків років без шкоди здоров’ю.

Фахівці зі спортивної медицини підтверджують, що біг є потужним кардіотренуванням, але створює значне навантаження на суглоби і кістки, що підвищує ризик травм. Велосипед же є більш щадним для суглобів, хоч і менш ефективним для зміцнення кісткової тканини.

Експерти радять комбінувати різні види фізичної активності — поєднувати низькоударні вправи, такі як плавання, велосипед і ходьба, із силовими тренуваннями і періодичним бігом. Це допомагає підтримувати здоров’я кісток, серцево-судинну систему і захищає суглоби.

Тим часом позиція Імбера продовжує викликати дискусії: чи справді біг продовжує молодість, або навпаки — пришвидшує старіння і погіршує стан тіла.

