Бег убивает тело: заявление известного хирурга повлекло за собой шквал дискуссий

Известный американский пластический хирург Джеральд Имбер вызвал шквал обсуждений в фитнес-сообществе, заявив о вредном влиянии бега на здоровье суставов, кожи и общее физическое самочувствие. Он призвал людей, которые заботятся о своем долгосрочном здоровье, отказаться от бега и перейти на более щадящие виды активности, например велосипед.

Фото: из открытых источников

По словам Имбера, бег действительно доставляет удовольствие, но наносит значительный вред организму — колени, лодыжки и бедра подвергаются износу, кожа теряет упругость, а лицо становится менее подтянутым. Кроме того, постоянные ушибы во время бега могут даже влиять на рост человека, ускоряя процесс старения.

Видео врача быстро стало вирусным, вызвав оживленные споры. Одни поддерживают мнение хирурга, признавая, что бег может приводить к травмам и износу суставов, другие же, наоборот, защищают этот вид тренировок как "эликсир молодости", приводя личные примеры непрерывного бега в течение десятков лет без вреда здоровью.

Специалисты по спортивной медицине подтверждают, что бег является мощным кардиотренированием, но создает значительную нагрузку на суставы и кости, что повышает риск травм. Велосипед же более щаден для суставов, хотя и менее эффективен для укрепления костной ткани.

Эксперты советуют комбинировать различные виды физической активности – сочетать низкоударные упражнения, такие как плавание, велосипед и ходьба с силовыми тренировками и периодическим бегом. Это помогает поддерживать здоровье костей, сердечно-сосудистую систему и защищает суставы.

Между тем, позиция Имбера продолжает вызывать дискуссии: действительно ли бег продолжает молодость, или наоборот — ускоряет старение и ухудшает состояние тела.

Как уже писали "Комментарии", недавнее исследование, опубликованное в журнале PsyPost, выявило еще одну неожиданную пользу кофеину: он способен увеличить упорство человека при решении сложных или даже неразрешимых задач. Этот эффект особенно заметен у людей, недавно переживших стресс.