Розкрито ще одну надважливу причину, чому каву необхідно вживати щодня

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі PsyPost, виявило ще одну несподівану користь кофеїну: він здатен збільшити наполегливість людини при вирішенні складних або навіть нерозв’язних завдань. Цей ефект особливо помітний у людей, які нещодавно пережили стрес.

Фото: з відкритих джерел

Кофеїн давно відомий як засіб, що стимулює мозкову активність і допомагає зосередитись. Але нове дослідження дозволило побачити його дію під іншим кутом — як чинник, що підтримує психічну витривалість.

У серії експериментів взяли участь 329 студентів із коледжу Амхерст. Учасники виконували завдання на пошук об’єктів, серед яких частина задач була нерозв’язною. Перед тестами студенти жували гумку — з кофеїном (від 40 до 100 мг) або плацебо. Метою дослідження було визначити, як довго учасники залишаються мотивованими після виконання доступних частин завдань.

Основні результати:

· При дозі 100 мг кофеїн підвищував витривалість: учасники витрачали на пошук у середньому 52% часу, тоді як без кофеїну — лише 38%.

· Найбільше позитивний ефект проявився після впливу стресового чинника (холодовий тест із соціальним оцінюванням): студенти працювали довше і з більшою зосередженістю.

· У відсутності стресу ефект кофеїну на наполегливість був слабшим або нейтральним.

Науковці підкреслюють, що стійкість до складних завдань пов’язана з роботою нейромедіаторів — дофаміну, норадреналіну та аденозину — а також з рівнем гормонів стресу, таких як кортизол.

Одна з авторок дослідження, Сара Тарджен, зазначила: кофеїн може виступати в ролі ресурсу для боротьби зі стресом та підвищення розумової витривалості. Водночас вона підкреслює, що необхідні додаткові дослідження для вивчення довгострокового впливу кофеїну на поведінку в інших типах завдань.

Як вже писали "Коментарі", Яйця — це дуже цінний і корисний продукт, який рекомендують включати в раціон усім людям. Вони багаті на білок, вітаміни та мінерали, а ще мають універсальне застосування у кулінарії. Яйця можна готувати різними способами: смажити, варити, готувати омлети, яєчню або ж яйця-пашот. Проте важливо не тільки правильно їх готувати, а й знати, як зберігати, щоб вони залишалися свіжими якомога довше.