Раскрыта еще одна сверхважная причина, почему кофе необходимо употреблять ежедневно

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PsyPost, обнаружило еще одну неожиданную пользу кофеину: он способен увеличить упорство человека при решении сложных или даже неразрешимых задач. Этот эффект особенно заметен у людей, недавно переживших стресс.

Фото: из открытых источников

Кофеин давно известен как средство, стимулирующее мозговую активность и помогающее сосредоточиться. Но новое исследование позволило увидеть его действие под другим углом как фактор, поддерживающий психическую выносливость.

В серии экспериментов приняли участие 329 студентов из колледжа Амхерст. Участники выполняли задачи на поиск объектов, среди которых часть задач была неразрешимой. Перед тестами студенты жевали резинку – с кофеином (от 40 до 100 мг) или плацебо. Целью исследования было определить, как долго участники остаются мотивированными после выполнения доступных частей задач.

Основные результаты:

· При дозе 100 мг кофеин повышал выносливость: участники тратили на поиск в среднем 52% времени, в то время как без кофеина только 38%.

· Наиболее положительный эффект проявился после воздействия стрессового фактора (холодовой тест с социальным оцениванием): студенты работали дольше и с большей сосредоточенностью.

· В отсутствии стресса эффект кофеина на настойчивость был более слабым или нейтральным.

Ученые подчеркивают, что устойчивость к сложным задачам связана с работой нейромедиаторов – дофамина, норадреналина и аденозина – а также с уровнем гормонов стресса, таких как кортизол.

Один из авторов исследования, Сара Тарджен, отметила: кофеин может выступать в роли ресурса для борьбы со стрессом и повышения умственной выносливости. В то же время, она подчеркивает, что необходимы дополнительные исследования для изучения долгосрочного влияния кофеина на поведение в других типах задач.

Как уже писали "Комментарии", Яйца – это очень ценный и полезный продукт, который рекомендуют включать в рацион всем людям. Они богаты белоком, витаминами и минералами, а еще имеют универсальное применение в кулинарии. Яйца можно готовить разными способами: жарить, варить, готовить омлеты, яичницу или яйца-пашот. Однако важно не только правильно их готовить, но и знать, как хранить, чтобы они оставались свежими подольше.