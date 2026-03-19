Які симптоми сигналізують про пухлину головного мозку: про ці ознаки має знати кожен

Головний біль — це проблема, з якою люди нерідко стикаються у повсякденному житті. Причини можуть бути різноманітними — від зневоднення до стресу. Однак деякі головний біль може сигналізувати і про смертельні хвороби — пухлини головного мозку.

Лікарі розповіли про особливості головного болю, який сигналізує про пухлину, та інші характерні симптоми, пише видання Mirror.

Головні болі — при пухлині головний біль зазвичай не покращується від знеболювальних препаратів і може посилюватися вранці або під час напруження, кашлю чи нахилу.

Нудота або блювота — нудота без причини, особливо вранці, може бути наслідком підвищеного тиску у мозку. Про наявність пухлини також може сигналізувати запаморочення.

Фізичні проблеми — пухлини в мозку можуть впливати на рухи. Може виникати слабкість, оніміння або поколювання з одного боку тіла, а також труднощі з рівновагою та координацією.

Проблеми з мовленням та зором — труднощі з підбором правильних слів, нечітка мова або труднощі з розумінням мови можуть бути пов'язані з пухлиною мозку. Також пухлина може призводити до розмитості зору, двоїння в очах і навіть часткової втрати зору.

Серед інших ознак пухлини головного мозку експерти називають втому та когнітивні або особистісні зміни, такі як проблеми з пам'яттю. Судоми також можуть бути ознакою неврологічного захворювання.

