Головна Новини Здоров'я онкологія Які симптоми сигналізують про пухлину головного мозку: про ці ознаки має знати кожен
НОВИНИ

Які симптоми сигналізують про пухлину головного мозку: про ці ознаки має знати кожен

Названо симптоми пухлини головного мозку: які ознаки не варто ігнорувати

19 березня 2026, 00:48
Кречмаровская Наталия

Головний біль — це проблема, з якою люди нерідко стикаються у повсякденному житті. Причини можуть бути різноманітними — від зневоднення до стресу. Однак деякі головний біль може сигналізувати і про смертельні хвороби — пухлини головного мозку. 

Які симптоми сигналізують про пухлину головного мозку: про ці ознаки має знати кожен

Головний біль. Ілюстративне фото

Лікарі розповіли про особливості головного болю, який сигналізує про пухлину, та інші характерні симптоми, пише видання Mirror.

Головні болі — при пухлині головний біль зазвичай не покращується від знеболювальних препаратів і може посилюватися вранці або під час напруження, кашлю чи нахилу.

Нудота або блювота — нудота без причини, особливо вранці, може бути наслідком підвищеного тиску у мозку. Про наявність пухлини також може сигналізувати запаморочення.

Фізичні проблеми — пухлини в мозку можуть впливати на рухи. Може виникати слабкість, оніміння або поколювання з одного боку тіла, а також труднощі з рівновагою та координацією. 

Проблеми з мовленням та зором — труднощі з підбором правильних слів, нечітка мова або труднощі з розумінням мови можуть бути пов'язані з пухлиною мозку. Також пухлина може призводити до розмитості зору, двоїння в очах і навіть часткової втрати зору. 

Серед інших ознак пухлини головного мозку експерти називають втому та когнітивні або особистісні зміни, такі як проблеми з пам'яттю. Судоми також можуть бути ознакою неврологічного захворювання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, раціон значно впливає на стан здоров’я і деякі продукти можуть допомогти захистити організм від смертельного раку. Так, додаючи один продукт до сніданку можна значно зменшити ризик раку кишківника. 




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/signs-your-headache-really-red-36876237
