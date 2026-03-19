Какие симптомы сигнализируют об опухоли головного мозга: об этих признаках должен знать каждый

Головная боль – это проблема, с которой люди нередко сталкиваются в повседневной жизни. Причины могут быть разнообразными – от обезвоживания до стресса. Однако некоторые головные боли могут сигнализировать и о смертельных болезнях — опухолях головного мозга.

Врачи рассказали об особенностях головной боли, сигнализирующей об опухоли, и других характерных симптомах, пишет издание Mirror.

Головные боли – при опухоли головная боль обычно не улучшается от обезболивающих препаратов и может усиливаться утром или во время напряжения, кашля или наклона.

Тошнота или рвота – тошнота без причины, особенно утром, может быть следствием повышенного давления в мозге. О наличии опухоли также может сигнализировать головокружение.

Физические проблемы – опухоли в мозге могут влиять на движения. Может возникать слабость, онемение или покалывание с одной стороны тела, а также трудности с равновесием и координацией.

Проблемы с речью и зрением – трудности с подбором правильных слов, нечеткая речь или трудности с пониманием речи могут быть связаны с опухолью мозга. Также опухоль может приводить к размытости зрения, двоению в глазах и даже частичной потере зрения.

Среди других признаков опухоли мозга эксперты называют усталость и когнитивные или личностные изменения, такие как проблемы с памятью. Судороги также могут являться признаком неврологического заболевания.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что рацион оказывает значительное влияние на состояние здоровья и некоторые продукты могут помочь защитить организм от смертельного рака. Так, добавляя один продукт к завтраку, можно значительно уменьшить риск рака кишечника.



