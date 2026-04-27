Вчені шокували відкриттям: як сімейний стан впливає на ризик розвитку раку

Нові дослідження показали, що сімейний стан людини може значно вплинути на ризик розвитку раку.

Рак. Ілюстративне фото

Вчені проводили дослідження з 2015 по 2022 рік та зосередилися на дорослих віком від 30 років і старше. Вони порівняли показники захворюваності на рак між двома групами: тими, хто перебував у шлюбі або був у шлюбі, включаючи розлучених та вдівців, і тими, хто ніколи не одружувався, пише видання Independent.

“Результати дослідження показали, що люди, які ніколи не були одружені, стикалися зі значно вищими показниками раку порівняно з тими, хто був одружений або раніше був одружений. Підвищений ризик спостерігався майже для всіх основних типів раку та був особливо вираженим для раку, пов'язаного з факторами ризику, яким можна запобігти, такими як куріння, вживання алкоголю, інфекції та репродуктивне здоров'я”, — пише видання.

Дослідники дійшли висновку, що чоловіки, які ніколи не були одружені, мали приблизно на 70% більшу ймовірність захворіти на рак, ніж одружені чоловіки. При цьому жінки, які ніколи не виходили заміж, зіткнулися з ще більшим збільшенням – приблизно на 85% вищим ризиком порівняно з жінками, хто має сім’ю.

“Щодо деяких специфічних видів раку, у чоловіків, які ніколи не перебували в шлюбі, рівень раку анального каналу був приблизно в п'ять разів вищим, а у жінок, які ніколи не перебували в шлюбі, рівень раку шийки матки був майже втричі вищим”, — зауважили вчені.

Дослідники пояснюють отримані результати тим, що одружені люди частіше відвідують регулярні огляди, їм діагностують проблеми раніше та вони дотримуються своїх планів лікування.

“Вони також часто мають більшу фінансову стабільність і сильнішу соціальну підтримку, що може полегшити дотримання здорових звичок і швидше звернення за медичною допомогою”, — зауважили вчені.

