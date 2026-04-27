Вчені шокували відкриттям: як сімейний стан впливає на ризик розвитку раку

Кречмаровская Наталия
Нові дослідження показали, що сімейний стан людини може значно вплинути на ризик розвитку раку.
Рак. Ілюстративне фото
Вчені проводили дослідження з 2015 по 2022 рік та зосередилися на дорослих віком від 30 років і старше. Вони порівняли показники захворюваності на рак між двома групами: тими, хто перебував у шлюбі або був у шлюбі, включаючи розлучених та вдівців, і тими, хто ніколи не одружувався, пише видання Independent.
Дослідники дійшли висновку, що чоловіки, які ніколи не були одружені, мали приблизно на 70% більшу ймовірність захворіти на рак, ніж одружені чоловіки. При цьому жінки, які ніколи не виходили заміж, зіткнулися з ще більшим збільшенням – приблизно на 85% вищим ризиком порівняно з жінками, хто має сім’ю.
Дослідники пояснюють отримані результати тим, що одружені люди частіше відвідують регулярні огляди, їм діагностують проблеми раніше та вони дотримуються своїх планів лікування.
