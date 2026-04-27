Ученые шокировали открытием: как семейное положение влияет на риск развития рака

Новые исследования показали, что семейное состояние человека может оказать значительное влияние на риск развития рака.

Ученые проводили исследования с 2015 по 2022 год и сосредоточились на взрослых от 30 лет и старше. Они сравнили показатели заболеваемости раком между двумя группами: состоящими в браке или теми, кто раньше состоял в браке, включая разведенных и вдовцов, и теми, кто никогда не женился, пишет издание Independent.

"Результаты исследования показали, что люди, которые никогда не были замужем, сталкивались со значительно более высокими показателями рака по сравнению с теми, кто был женат или ранее был женат. Повышенный риск наблюдался почти для всех основных типов рака и был особенно выражен для рака, связанного с факторами риска, которые можно предотвратить, такими как курение, употребление алкоголя, инфекции и репродуктивное здоровье”, — пишет издание.

Исследователи пришли к выводу, что мужчины, которые никогда не были замужем, имели примерно на 70% большую вероятность заболеть раком, чем женатые мужчины. При этом женщины, никогда не выходившие замуж, столкнулись с еще большим увеличением – примерно на 85% более высоким риском по сравнению с женщинами, имеющими семью.

"По некоторым специфическим видам рака у мужчин, которые никогда не состояли в браке, уровень рака анального канала был примерно в пять раз выше, а у женщин, которые никогда не состояли в браке, уровень рака шейки матки был почти втрое выше", — отметили ученые.

Исследователи объясняют полученные результаты тем, что женатые люди чаще посещают регулярные осмотры, им диагностируют проблемы раньше и они придерживаются своих планов лечения.

"Они также часто имеют большую финансовую стабильность и более сильную социальную поддержку, что может облегчить соблюдение здоровых привычек и скорее обращение за медицинской помощью", — отметили ученые.

