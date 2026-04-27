Ученые шокировали открытием: как семейное положение влияет на риск развития рака

Кречмаровская Наталия
Новые исследования показали, что семейное состояние человека может оказать значительное влияние на риск развития рака.
Ученые проводили исследования с 2015 по 2022 год и сосредоточились на взрослых от 30 лет и старше. Они сравнили показатели заболеваемости раком между двумя группами: состоящими в браке или теми, кто раньше состоял в браке, включая разведенных и вдовцов, и теми, кто никогда не женился, пишет издание Independent.
Исследователи пришли к выводу, что мужчины, которые никогда не были замужем, имели примерно на 70% большую вероятность заболеть раком, чем женатые мужчины. При этом женщины, никогда не выходившие замуж, столкнулись с еще большим увеличением – примерно на 85% более высоким риском по сравнению с женщинами, имеющими семью.
Исследователи объясняют полученные результаты тем, что женатые люди чаще посещают регулярные осмотры, им диагностируют проблемы раньше и они придерживаются своих планов лечения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие привычки приводят к раку глаз.