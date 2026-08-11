У жінки після засмаги в солярії з'явилася "дірка на обличчі": що сталося

30-річна стюардеса з Великої Британії Бет Браун закликала людей не повторювати її помилки після того, як багаторічне захоплення соляріями завершилося діагнозом рак шкіри та складною операцією на обличчі. Жінка зізнається, що спочатку навіть не підозрювала небезпеки, адже невелика червона пляма здавалася звичайною екземою.

Бет Браун отримала рак шкіри після солярію. Фото з відкритих джерел

За словами Браун, вона почала регулярно користуватися солярієм у 22 роки, прагнучи отримати "ідеальну засмагу". Сеанси тривали до 20 хвилин, а сонцезахисним кремом вона майже не користувалася. У 2024 році на її обличчі з’явилася невелика червона пляма, яка періодично вкривалася кіркою та кровоточила. Безрецептурні креми не допомагали, однак зміни здавалися незначними, тому жінка не поспішала до лікаря.

"У мене була крихітна, крихітна червона плямка, яка була не дуже помітною. Я просто подумала, що це екзема чи щось таке", — розповіла Браун.

Лише восени 2025 року, коли пляму вже неможливо було приховати косметикою, Браун звернулася до медиків. Обстеження показало базальноклітинну карциному — найпоширенішу форму раку шкіри, яка найчастіше виникає на відкритих ділянках тіла, зокрема на обличчі та шиї.

У жінки після солярію розвинулася базальноклітинна карцинома

У травні їй видалили пухлину хірургічним шляхом. Після операції жінка вирішила відмовитися від пересадки шкіри, дозволивши рані загоюватися природним шляхом. Через це відновлення затягнулося майже на місяць, а на обличчі залишилася глибока рана, яку вона описує як "дірку".

"Це страшно. Для дівчини будь-що на обличчі дуже лякає. Я не усвідомлювала, що воно буде таким великим – поки лікар не підняв дзеркало, я була в шоці", — каже жінка.

Лікарі наголошують, що базальноклітинна карцинома добре піддається лікуванню, якщо її виявити вчасно. Водночас будь-які ушкодження шкіри, які не зникають протягом чотирьох тижнів, потребують консультації дерматолога.

Всесвітня організація охорони здоров’я відносить солярії до канцерогенів першої групи на одному рівні з тютюном. Після пережитого Бет Браун повністю відмовилася від соляріїв, використовує сонцезахисний крем з SPF 50 і закликає інших не ризикувати здоров’ям заради засмаги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що онколог назвав три симптоми раку , які люди зазвичай ігнорують.