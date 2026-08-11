У женщины после загара в солярии появилась "дыра на лице": что произошло

30-летняя стюардесса из Великобритании Бет Браун призвала людей не повторять ее ошибки после того, как многолетнее увлечение соляриями завершилось диагнозом рак кожи и сложной операцией на лице. Женщина признается, что поначалу даже не подозревала опасности, ведь небольшое красное пятно казалось обычной экземой.

Бет Браун получила рак кожи после солирии. Фото из открытых источников

По словам Браун, она начала регулярно пользоваться солярием в 22 года, стремясь получить "идеальный загар". Сеансы продолжались до 20 минут, а солнцезащитным кремом она почти не пользовалась. В 2024 году на ее лице появилось небольшое красное пятно, которое периодически покрывалось коркой и кровоточило. Безрецептурные кремы не помогали, однако изменения казались незначительными, поэтому женщина не торопилась к врачу.

"У меня было крошечное, крошечное красное пятнышко, которое было не очень заметным. Я просто подумала, что это экзема или что-то такое", — рассказала Браун.

Лишь осенью 2025 года, когда пятно уже невозможно было скрыть косметикой, Браун обратилась к медикам. Обследование показало базальноклеточную карциному – наиболее распространенную форму рака кожи, которая чаще всего возникает на открытых участках тела, в частности на лице и шее.

У женщины после солярия развилась базальноклеточная карцинома

В мае ей удалили опухоль хирургическим путем. После операции женщина решила отказаться от пересадки кожи, позволив ране заживать естественным путем. Из-за этого восстановление затянулось почти на месяц, а на лице осталась глубокая рана, которую она описывает как "дыру".

"Это страшно. Для девушки что-нибудь на лице очень пугает. Я не осознавала, что оно будет таким большим — пока врач не поднял зеркало, я была в шоке", — говорит женщина.

Врачи отмечают, что базальноклеточная карцинома хорошо поддается лечению, если ее обнаружить вовремя. В то же время, любые повреждения кожи, которые не исчезают в течение четырех недель, нуждаются в консультации дерматолога.

Всемирная организация здравоохранения относит солярии к канцерогенам первой группы на одном уровне с табаком. После пережитого Бет Браун полностью отказалась от соляриев, использует солнцезащитный крем из SPF 50 и призывает других не рисковать здоровьем ради загара.

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