logo

BTC/USD

64345

ETH/USD

1892.2

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология У женщины после загара в солярии появилась "дыра на лице": что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

У женщины после загара в солярии появилась "дыра на лице": что произошло

Британка достала рак кожи из-за солярия. После операции на лице женщины осталась глубокая рана

11 августа 2026, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

30-летняя стюардесса из Великобритании Бет Браун призвала людей не повторять ее ошибки после того, как многолетнее увлечение соляриями завершилось диагнозом рак кожи и сложной операцией на лице. Женщина признается, что поначалу даже не подозревала опасности, ведь небольшое красное пятно казалось обычной экземой.

У женщины после загара в солярии появилась "дыра на лице": что произошло

Бет Браун получила рак кожи после солирии. Фото из открытых источников

По словам Браун, она начала регулярно пользоваться солярием в 22 года, стремясь получить "идеальный загар". Сеансы продолжались до 20 минут, а солнцезащитным кремом она почти не пользовалась. В 2024 году на ее лице появилось небольшое красное пятно, которое периодически покрывалось коркой и кровоточило. Безрецептурные кремы не помогали, однако изменения казались незначительными, поэтому женщина не торопилась к врачу.

"У меня было крошечное, крошечное красное пятнышко, которое было не очень заметным. Я просто подумала, что это экзема или что-то такое", — рассказала Браун.

Лишь осенью 2025 года, когда пятно уже невозможно было скрыть косметикой, Браун обратилась к медикам. Обследование показало базальноклеточную карциному – наиболее распространенную форму рака кожи, которая чаще всего возникает на открытых участках тела, в частности на лице и шее.

У женщины после загара в солярии появилась ”дыра на лице”: что произошло - фото 2

У женщины после солярия развилась базальноклеточная карцинома

В мае ей удалили опухоль хирургическим путем. После операции женщина решила отказаться от пересадки кожи, позволив ране заживать естественным путем. Из-за этого восстановление затянулось почти на месяц, а на лице осталась глубокая рана, которую она описывает как "дыру".

"Это страшно. Для девушки что-нибудь на лице очень пугает. Я не осознавала, что оно будет таким большим — пока врач не поднял зеркало, я была в шоке", — говорит женщина.

Врачи отмечают, что базальноклеточная карцинома хорошо поддается лечению, если ее обнаружить вовремя. В то же время, любые повреждения кожи, которые не исчезают в течение четырех недель, нуждаются в консультации дерматолога.

У женщины после загара в солярии появилась ”дыра на лице”: что произошло - фото 2

Всемирная организация здравоохранения относит солярии к канцерогенам первой группы на одном уровне с табаком. После пережитого Бет Браун полностью отказалась от соляриев, использует солнцезащитный крем из SPF 50 и призывает других не рисковать здоровьем ради загара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что онколог назвал три симптома рака, которые люди обычно игнорируют.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://metro.co.uk/2026/07/18/womans-tanning-bed-habit-left-a-hole-face-29169280/
Теги:

Новости

Все новости