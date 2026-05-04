Розвиток яких видів раку провокує надмірне вживання алкоголю

Наукові дослідження останніх десятиліть доводять прямий зв'язок між споживанням алкоголю та розвитком онкологічних захворювань. Спиртні напої визнано канцерогеном групи 1, що ставить його в один ряд із тютюновим димом та азбестом.

Рак. Ілюстративне фото

Основний механізм шкоди, за даними дослідників, полягає в розщепленні етанолу до ацетальдегіду. Ця токсична сполука здатна пошкоджувати структуру ДНК і перешкоджати клітинам відновлювати ці пошкодження. Коли ДНК клітини порушується, вона може почати неконтрольовано ділитися, що призводить до формування злоякісної пухлини.

Найбільш вразливими до дії алкоголю є органи, які безпосередньо контактують з алкоголем під час його вживання. У людей, які вживають алкоголь, значно частіше виникають рак порожнини рота та гортані, ніж у тих, хто веде тверезий спосіб життя. За даними дослідників, спирт діє як розчинник, що дозволяє іншим небезпечним хімікатам легше проникати всередину клітин. Особливо високий ризик мають ті, хто поєднує алкоголь з курінням, оскільки ці два фактори взаємно підсилюють негативний вплив один одного.

Окрім верхніх дихальних шляхів, під серйозною загрозою перебуває стравохід. Алкоголь викликає постійне подразнення слизової оболонки, що з часом може трансформуватися у плоскоклітинний рак.

Також доведено прямий зв'язок між алкоголем та раком печінки. Тривале вживання спричиняє хронічне запалення, цироз та рубцювання тканин, що є ідеальним підґрунтям для розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Печінка змушена переробляти токсини, і при постійному навантаженні її клітини втрачають здатність до здорової регенерації.

Окрему увагу медична спільнота приділяє раку молочної залози. Навіть помірне споживання спиртного підвищує рівень естрогену в крові жінки. Висока концентрація цього гормону є ключовим фактором ризику розвитку раку грудей. Також алкоголь перешкоджає засвоєнню фолатів та вітамінів, які необхідні для захисту клітин від генетичних мутацій.

