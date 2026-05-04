logo_ukra

BTC/USD

78797

ETH/USD

2337.5

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я онкологія Розвиток яких видів раку провокує надмірне вживання алкоголю
commentss НОВИНИ Всі новини

Розвиток яких видів раку провокує надмірне вживання алкоголю

Названо види раку, до яких призводить надмірне вживання алкоголю

4 травня 2026, 14:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Наукові дослідження останніх десятиліть доводять прямий зв'язок між споживанням алкоголю та розвитком онкологічних захворювань. Спиртні напої визнано канцерогеном групи 1, що ставить його в один ряд із тютюновим димом та азбестом. 

Розвиток яких видів раку провокує надмірне вживання алкоголю

Рак. Ілюстративне фото

Основний механізм шкоди, за даними дослідників, полягає в розщепленні етанолу до ацетальдегіду. Ця токсична сполука здатна пошкоджувати структуру ДНК і перешкоджати клітинам відновлювати ці пошкодження. Коли ДНК клітини порушується, вона може почати неконтрольовано ділитися, що призводить до формування злоякісної пухлини.

Найбільш вразливими до дії алкоголю є органи, які безпосередньо контактують з алкоголем під час його вживання. У людей, які вживають алкоголь, значно частіше виникають рак порожнини рота та гортані, ніж у тих, хто веде тверезий спосіб життя. За даними дослідників, спирт діє як розчинник, що дозволяє іншим небезпечним хімікатам легше проникати всередину клітин. Особливо високий ризик мають ті, хто поєднує алкоголь з курінням, оскільки ці два фактори взаємно підсилюють негативний вплив один одного.

Окрім верхніх дихальних шляхів, під серйозною загрозою перебуває стравохід. Алкоголь викликає постійне подразнення слизової оболонки, що з часом може трансформуватися у плоскоклітинний рак. 

Також доведено прямий зв'язок між алкоголем та раком печінки. Тривале вживання спричиняє хронічне запалення, цироз та рубцювання тканин, що є ідеальним підґрунтям для розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Печінка змушена переробляти токсини, і при постійному навантаженні її клітини втрачають здатність до здорової регенерації.

Окрему увагу медична спільнота приділяє раку молочної залози. Навіть помірне споживання спиртного підвищує рівень естрогену в крові жінки. Висока концентрація цього гормону є ключовим фактором ризику розвитку раку грудей. Також алкоголь перешкоджає засвоєнню фолатів та вітамінів, які необхідні для захисту клітин від генетичних мутацій.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які звички призводять до раку очей.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини